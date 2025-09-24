Vágyálomnak nevezte az orosz Duma védelmi testületének elnöke, hogy Kijev és európai politikusok Ukrajna 1991-es államhatárainak visszaállítását szeretnék elérni.

„Teljesen irreális, hogy Ukrajna visszakapja az 1991-es határait, az új határokat Oroszország húzza majd meg” – jelentette ki szerda délután Andrej Kartapolov, az orosz Duma védelmi testületének elnöke.

A Portfolio.hu cikkéből kiderül, hogy a politikus „vágyálomnak” nevezte, hogy Kijev és európai politikusok Ukrajna 1991-es államhatárainak visszaállítását szeretnék, szerinte ez teljesen irreális lenne a mostani erőviszonyok fényében.

„A helyzet a frontvonalon úgy alakul, hogy

Oroszország fogja meghúzni az új határvonalakat, Ukrajna ezen nem fog tudni változtatni”

– jelentette ki az orosz alsóház védelmi testületének elnöke.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában 2025. szeptember 4-én. (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin)