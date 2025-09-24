Ukrajna drónokkal támadta Oroszország energia infrastruktúráját

Hatalmas ukrán dróntámadás érte szerdára virradóra Oroszország Volgográdi Területének energia infrastruktúráját, az orosz légvédelmi egységek visszaverték a támadást – közölte Andrej Bocsarov kormányzó.

Hozzátette, hogy az előzetes adatok szerint halálos áldozatok és sérültek nincsenek, lakóépületek sem károsodtak. A drónok roncsainak becsapódása következtében a régió több területén a növényzet lángra kapott, a tüzet gyorsan eloltották.

Ukraine struck the Kuz’michi oil pumping station in Volgograd Oblast, FIRMS data confirms large fires at the site. It’s a key node on the Transneft network, moving over 90M tons of crude annually. pic.twitter.com/RZUwoc7knO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2025

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelmi rendszerek éjszaka 70 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg Belgorod, Kurszk, Rosztov, Volgográd területek, a Krím félsziget, valamint a Fekete-tenger felett. Két ember repeszektől sebesült meg a rosztovi régióban.

A légvédelmi erők és a Fekete-tengeri Flotta 16 drónt lőtt le Szevasztopol felett – közölte Mihail Razvozsajev, a város kormányzója. Kiemelte, hogy a városi objektumok nem sérültek.

Pilóta nélküli repülőgépek támadták meg a Gazprom helyi vállalatát Baskírföldön. Tűz ütött ki, az oltás folyamatban van – tájékoztatott Ragyij Habirov, az Oroszországi Föderációhoz tartozó autonóm köztársaság kormányzója.

Az ukrán erők támadásában kedd este megrongálódott a Zaporizzsjai atomerőmű 750 kW-os külső áramellátását biztosító nagyfeszültségű vezeték egy része.

Az atomerőmű kommunikációs igazgatója, Jevgenyija Jasina nem tudta megmondani, hogy mikorra sikerül a vezetéket helyreállítani. A helyzetet bonyolítja, hogy az atomerőmű és a megrongálódott vezeték környékén folyamatos és intenzív lövöldözés folyik az ukrán erők részéről – fűzte hozzá Jasina.

