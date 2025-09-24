Trump konvoja miatt rekedt a new york-i forgalomban Emmanuel Macron, végül személyesen hívta fel az amerikai elnököt

Szokatlan jelenet játszódott le a világsajtó figyelmétől övezett ENSZ-közgyűlés idején: Emmanuel Macron francia elnököt a gyalogátkelőnél állították meg a rendőrök Donald Trump amerikai elnök konvojának áthaladása miatt. A francia államfő türelme fogytán volt – végül mobiltelefonon hívta fel Trumpot, hogy megkérje, oldják fel az útzárat.

Az ENSZ-közgyűlésen Macron hivatalosan bejelentette, hogy Franciaország elismeri a palesztin államot. A döntést úgy jellemezte, mint „elengedhetetlen lépést a békéhez”. Donald Trump azonban élesen bírálta a lépést: szerinte ezzel „jutalmazzák a Hamász borzalmas tetteit, köztük az október 7-i mészárlást”, és ezzel csak tovább húzódik a konfliktus.

A politikai nézeteltérések után azonban egy sokkal hétköznapibb helyzetben is keresztezte egymást a két vezető útja.

New York belvárosában, amikor Macron gyalogosan próbált átkelni az úton, a rendőrök megállították: épp Trump elnök konvoja haladt el az úton – írja a Fox News.

Macro vs Trump Funny Fight 😂🚨 Macron was stopped by the New York Police, because of Donald Trump. Macron called Trump and said –

„I’m waiting outside right now because everything is blocked for you (motorcade)” He had to walk to the French Embassy, for 80th UNGA. Video 📷 pic.twitter.com/UHFR7ivsCg — Mayank (@mayankcdp) September 23, 2025

A helyszínen készült videó szerint egy rendőr így szólt Macronhoz:

„Sajnálom, elnök úr, minden megállt, a konvoj most halad át.”

A Fox News szerint Macron láthatóan frusztrált volt, és visszaszólt: „Ha nem látja – a konvojt – , engedjen át!” Ahelyett, hogy várakozott volna, elővette telefonját, és egyenesen Trumpot hívta fel. Az internetre felkerült videón hallható, ahogy a francia elnök a következőket mondja:

„Képzeld, az utcán várok, mert miattad le van zárva minden.”

A beszélgetés után néhány perccel a rendőrség végül feloldotta a lezárást, Emmanuel Macron pedig gyalog folytatta útját New York utcáin – közel fél órán keresztül sétált, miközben járókelők állították meg szelfikre, sőt, egy ember egy puszit is adott a fejére. Emmanuel Macron mindezekre mosolyogva reagált: „Csak egy puszi, nem árt senkinek.”

Franciaország amerikai nagykövetsége az X közösségi oldalon humorral fűszerezte a történteket: „Szerencse, hogy elnökeink gyorshívón vannak egymás telefonjában… Ha valaha sétáltál már New Yorkban az ENSZ-közgyűlés idején, teljesen átérzed ezt a helyzetet.”

