Orbán Viktor: Brüsszel védelmébe vette Magyar Pétert

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében élesen bírálta az Európai Uniót és a Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert, amiért – mint fogalmazott – Brüsszel politikai védelmet nyújt számára egy köztörvényes bűncselekmény ügyében.

A miniszterelnök szerint „Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi”, miután – ahogyan írja – Magyar Péter ellen köztörvényes bűncselekmény gyanúja merült fel Magyarországon, de ennek ellenére az Európai Parlament nem adta ki őt az eljárás lefolytatására.

„A Tisza Párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere. A hatóságok szerint Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie. Brüsszel azonban ezt nem hagyja”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A bejegyzésben kiemelte: az Európai Néppárt és Manfred Weber személyesen is védelmébe vette Magyar Pétert, aki szerinte így teljes mértékben Brüsszel befolyása alá került.

„A brüsszeli megbízói, az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték. Immáron a kezükben van, csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa. Zsarolják. Fogott ember” – írja a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint Magyar Pétert Brüsszel szánja Magyarország élére, hogy végrehajtsa a központi uniós elképzeléseket, amelyek ellentétesek a magyar kormány politikájával.

„Őt szánják Magyarország élére, hogy kifizetve a védelmet, végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját. Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba. Ez a brüsszeli mesterterv, Magyar Péter pedig a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó”

– fogalmazott Orbán Viktor, aki bejegyzése zárásként azt írta: „Ne dőljünk be nekik!”

Kiemelt kép forrása: Orbán Viktor/Facebook