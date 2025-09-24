Orbán Balázs: Az MCC azon dolgozik, hogy a magyarság megtalálja a legjobb válaszokat a globális kihívásokra

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozással és közösségépítéssel dolgozik azon, hogy a magyarság megtalálja a legjobb nemzeti válaszokat a globális kihívásokra – mondta szerdán Kolozsváron Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke.

Az MCC erdélyi tanévnyitóján elhangzott beszédében rámutatott: a nyugati világban egyre nő az erőszak, egyre nagyobb a háborús kockázat, egyre több a káosz és a zűrzavar. A kuratóriumi elnök szerint az elkövetkezendő időszak minden nemzetet próbára tesz. A kérdés, Magyarország hogyan lehet a következő évtizedek nyertese.

Öt nagy kérdésre kell választ adni:

1. Meg kell határoznunk a helyünket az új nemzetközi és gazdasági rendben, jó viszonyt ápolva a hatalmi központokkal, miközben megőrizzük szuverenitásunkat.

2. Ki kell választanunk, mely gazdasági ágazatokra építjük a jövőt, és hogyan hasznosítjuk az új technológiákat a Kárpát-medencében.

3. Biztosítanunk kell az energiát, minden forrást a magunk javára fordítva.

4. Fel kell ismernünk, hogy az állami hatékonyság hogyan tud valódi versenyelőnnyé válni; az automatizáció, egyszerűsítés és ügyfélbarát működés maga is a siker kulcsa lehet.

5. Meg kell őriznünk önazonosságunkat, mert identitás nélkül nincs ellenálló képesség.

„Európa más országaiban, ahol egyre látványosabb az elbizonytalanodás, mert a közösségi identitás meggyengülése miatt nem tudnak jó válaszokat adni arra a kérdésre, hogy mi tart minket össze, és mi ad okot arra, hogy megsegítsük egymást akkor is, amikor nehezebb helyzetbe kerülünk, mint korábban voltunk. Nekünk magyaroknak arról is döntenünk kell, hogy teret engedünk-e ezeknek az identitásunkat, önazonosságunkat kikezdő trendeknek, vagy igyekszünk megőrizni azt, amire joggal vagyunk büszkék” – fogalmazott a kuratóriumi elnök.

Orbán Balázs hangsúlyozta: a globális problémákra nemzeti válaszokat is lehet adni. Az MCC küldetése, hogy megtalálja ezeket a válaszokat tehetséggondozással, közösségépítéssel, vitaterekkel.

A kuratóriumi elnök szerint a végső kérdés az: miként fordítható a személyes tehetség és siker valami nálunk nagyobb ügy szolgálatába. Ha ez sikerül, a személyes siker sem marad el – és a magyar közösség a káosz világában is a nyertesek közé tartozhat.

Az MCC hálózatában ma már több mint nyolcezer fiatal tanul térítésmentesen 31 helyszínen a Kárpát-medencében; a szakmai munkát hat tudományos iskola, 27 kutatóműhely és hat intézet támogatja. Erdélyben az MCC-nek 2600 diákja és 125 egyetemi hallgatója van.

Talpas Botond, az MCC erdélyi tevékenységéért felelős igazgatója a tanévnyitón elmondta: az MCC azért jött létre, hogy minél több legyen a „magabíró ember” aki nemcsak saját, hanem közössége javát keresi és ma már a legnagyobb lelki és szellemi erőforrása a Kárpát-medencének, amely képes lokális válaszokat adni, megfelelni a különböző kihívásoknak és tud közösséget is építeni pécsi és kolozsvári vagy szabadkai és csíkszeredai, de magyar és román között is.

Az MCC kolozsvári tanévnyitóján a tudományos karrierjét az Amerikai Egyesült Államokban kiteljesítő Peter Turchin társadalomtudós, elméleti biológus, a történelmi folyamatokat matematikai modellek alapján elemző, új interdiszciplináris tudományág, a kliodinamika megteremtője tartott előadást „Életvitel a viszály korában” címmel.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)