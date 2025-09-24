Mesterlövész puskával lőttek rá bevándorlókra az őrizetbe vételük közben Dallasban, a támadásban hárman meghaltak

Egy ismeretlen fegyveres férfi tüzet nyitott tüzet szerda reggel őrizetbe vett illegális bevándorlókra a texasi Dallasban – írja a Fox News. A lövöldözés akkor történt, amikor az őrizetbe vett migránsokat a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) egyik létesítményébe kísérték be. A támadó öngyilkosságot követett el, a pontos indíték egyelőre nem ismert.

A portál szerint az orvlövész legalább három bevándorlóval végzett, akinek a holttestét egy közeli épület tetején találták meg, a hatóságok szerint önkezűleg vetett véget az életének. A helyszínelés jelenleg is zajlik a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal telephelyén, ahol a támadást elkövették. A Belbiztonsági Minisztérium megerősítette, hogy több halálos áldozat és sérült is van, rendvédelmi dolgozó azonban nem sérült meg.

A Fox News értesülései szerint a lövöldözés helyi idő szerint körülbelül reggel 7:30-kor történt, a támadó akkor nyitott tüzet, amikor az ICE-fogda zsilipkapuját nyitva tartották azért, hogy a bevándorlási ügynökség munkatársai átkísérjék a fogvatartottakat elszállításukra. A lap szerint a helyszínen tartózkodó rendőrök közül senki sem sérült meg, az áldozatok kizárólag őrizetbe vett bevándorlók voltak. A pontos indíték egyelőre továbbra sem ismert, azonban a Fox News idézi a belbiztonsági minisztérium szóvivőjét, aki arról beszélt:

az elkövető a helyszínt szánt szándékkal, feltételezhetően jóval a támadás előtt választhatta ki és hosszabb ideje már szemmel tarthatta.

A támadás után megszólalt Ted Cruz texasi republikánus szenátor – aki munkatársaival követi a fejleményeket –, Kristi Noem belbiztonsági miniszter és J. D. Vance alelnök. Közösségi felületén közölt bejegyzésében a belbiztonsági miniszter megerősítette, hogy az elkövető öngyilkosságot követett el, ezenfelül az ICE munkatársaival szembeni folyamatos agresszióról is szót ejtett.

„A rendfenntartó szervek, különösen az ICE elleni megszállott támadásokat abba kell hagyni.”

„Imádkozom minden érintettért és családjukért” – írta J. D. Vance alelnök az X közösségi oldalon.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mike Nelson)