Ismét túszvideóval zsarolnak a tömeggyilkos terroristák, fél szemére megvakult egy 24 éves férfi

Újabb videót tett közzé az egyik élő túszról a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet. A felvételen a 24 éves Alon Ohel látható, aki jobb szemére megvakult a közel két éve tartó fogságban. Az izraeli hadsereg már korábban figyelmeztette a családokat, hogy a tömeggyilkos terroristák megrázó felvételekkel folytatnak pszichológiai hadviselést. A gázai fogságban jelenleg mintegy 48 izraeli túsz lehet, közülük húszan feltételezhetően még életben vannak.

Újabb felvételt hozott nyilvánosságra a Hamász az egyik élő túszról, akit a 2023. október 7-i terrortámadás során hurcoltak el. A 24 éves német-izraeli állampolgárságú Alon Ohelt több mint hétszáz napja tartja fogva az iszlamista terrorszervezet – írja a Jewish News Syndicate.

Alon Ohel szülei nem szeretnék, ha a megrázó felvétel tovább terjedne, ezért arra kérték a sajtót, hogy ne tegyenek közzé belőle részleteket. Elmondásuk alapján „remegtek és mérhetetlen fájdalommal teltek el” a videó láttán.

A család szerint a 24 éves férfi rendkívül sovány és kétségbeesett volt a felvételen, valamint egyértelműen látszott, hogy megvakult a jobb szemére.

„Követeljük, hogy a tárgyalások vagy a Hamásznak nyújtandó további segítség előfeltételeként szemészorvosok vizsgálják meg Alont, és biztosítsák számára a kezelést” – hangsúlyozták a terrorszervezet fogságában lévő férfi szülei.

Alon Ohel has been in Hamas captivity for 718 days.

Don’t stop talking about Alon Ohel.💔🎗 pic.twitter.com/FWuxBGm8vU — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) September 23, 2025

Alon Ohel állapotáról elsőként a Hamász fogságából kiszabadult túszok számoltak be. Eli Sharabi, Or Levy és Eliya Cohen szintén megerősítették, hogy a férfi megvakult a jobb szemére.

Az izraeli hadsereg már korábban is figyelmeztette a családokat, hogy készüljenek fel a Hamász pszichológiai terrorjára, például a szeretteikről készült felvétek közzétételére.

Szeptember 5-én, a gázai túszejtés hétszázadik napján a Hamász két túszról is közzétett egy videót. A hivatalos jelentések szerint a Gázai övezetben továbbra is 48 izraeli túszt tartanak fogva, közülük a feltételezések szerint mintegy húszan lehetnek életben.

Palesztina elismerése „a dzsihadista Hamász jutalma”

Az ENSZ közgyűlésének 80. ülésszakán Franciaország, Luxemburg, Málta, Monaco, Andorra és Belgium is hivatalosan elismerte a palesztin államot. A lépéshez vasárnap csatlakozott Kanada, Ausztrália, Portugália, valamint Nagy-Britannia is.



Sok ország és politikai vezető azonban nem ért egyet Palesztina feltétel nélküli támogatásával, mert félőnek tartják, hogy az elismerés tovább erősíti a Hamász terrorszervezetet.

A JL Partners közvélemény-kutatása szerint a brit lakosság 90 százaléka utasította el, hogy elismerjék Palesztinát. A többsége azt kifogásolta, hogy Keir Starmer nem szabott feltételeket.

A megkérdezettek viszont egyetértettek abban, hogy palesztin állam elfogadásáéért cserébe a Hamász iszlamista terrorszervezet tűzszüneti megállapodását és az izraeli túszok szabadon bocsátását kellett volna előírni. A kritikusok szerint Palesztina elismerése nem ösztönzi a terrorszervezetet, hogy további túszokat engedjenek szabadon.

„Az elismerés nem más, mint jutalom a dzsihadista Hamásznak, amelyet az Egyesült Királyságban működő, Muszlim Testvériséghez kötődő szervezet is bátorít”

– írta elítélő nyilatkozatában az izraeli külügyminisztérium.

Beni Ganz, ellenzéki izraeli politikus szintén úgy látja, hogy „a palesztin állam elismerése október 7-e után megerősíti a Hamászt és az egész iráni tengelyt, elnyújtja a háborút, és csökkenti az esélyét a túszok visszatérésének.”

Hozzátette, hogy „elvárható a nyugati országok vezetőitől, akiknek fontos a béke és a stabilitás a Közel-Keleten, hogy ne engedjenek a belpolitikai nyomásnak, hanem fokozzák a nyomást a Hamászra a túszok szabadon bocsátása érdekében.”

A palesztinizmus, mint politikai erőszakmozgalom

Moszab Hasszán Juszef, a Hamász egyik alapítójának legidősebb fia nyíltan beszélt a palesztinizmus mögötti politikai erőszakról. A korábbi izraeli kém szerint a terrorszervezet az erőszakra és áldozatszerepre épül, amelynek egyik elkerülhetetlen következménye volt az október 7-i terrortámadás.

Úgy véli, hogy a gázai társadalmat 36 éven át nevelték az erőszak kultuszára. Az öngyilkos merényletek, a mártíromság és civilek elleni támadások dicsőítése nem hullik az ürességbe, hanem törvényszerűen pusztuláshoz vezet.

Juszef élesen elutasítja a Hamász és a palesztinok közötti különbségtételt, hangsúlyozva, hogy a mozgalom Izrael mellett a Nyugatot is fenyegeti.

„A palesztinizmus egy politikai erőszakmozgalom, és az önjelölt palesztinok azok, akik hasznot húznak a palesztin ügyből. Ők az elkövetők, nem teszek különbséget a Hamász és a palesztinok között”

– tette hozzá.

Moszab Hasszán Juszef szerint arra is felhívta a figyelmet, hogy a legtöbb nemi erőszakot, lefejezést, emberégetést nem a Hamász elit alakulata, hanem a gázai civilek követték el.

Véleménye szerint a Hamász terrorszervezet tudatosan sodorta bele Izraelt az október 7-i terrortámadás utáni konfliktusba, miközben pontosan tudták, hogy a legnagyobb árat a palesztin civilek és gyerekek fizetik meg.

Kiemelt kép: A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei (Fotó: MTI/EPA/Haiszam Imad)