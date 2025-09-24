Ismét túszvideóval zsarolnak a tömeggyilkos terroristák, fél szemére megvakult egy 24 éves férfi

Újabb felvételt hozott nyilvánosságra a Hamász az egyik élő túszról, akit a 2023. október 7-i terrortámadás során hurcoltak el. A 24 éves német-izraeli állampolgárságú Alon Ohelt több mint hétszáz napja tartja fogva az iszlamista terrorszervezet – írja a Jewish News Syndicate.
Alon Ohel szülei nem szeretnék, ha a megrázó felvétel tovább terjedne, ezért arra kérték a sajtót, hogy ne tegyenek közzé belőle részleteket. Elmondásuk alapján „remegtek és mérhetetlen fájdalommal teltek el” a videó láttán.
A család szerint a 24 éves férfi rendkívül sovány és kétségbeesett volt a felvételen, valamint egyértelműen látszott, hogy megvakult a jobb szemére.
„Követeljük, hogy a tárgyalások vagy a Hamásznak nyújtandó további segítség előfeltételeként szemészorvosok vizsgálják meg Alont, és biztosítsák számára a kezelést” – hangsúlyozták a terrorszervezet fogságában lévő férfi szülei.
Alon Ohel állapotáról elsőként a Hamász fogságából kiszabadult túszok számoltak be. Eli Sharabi, Or Levy és Eliya Cohen szintén megerősítették, hogy a férfi megvakult a jobb szemére.
Az izraeli hadsereg már korábban is figyelmeztette a családokat, hogy készüljenek fel a Hamász pszichológiai terrorjára, például a szeretteikről készült felvétek közzétételére.
Szeptember 5-én, a gázai túszejtés hétszázadik napján a Hamász két túszról is közzétett egy videót. A hivatalos jelentések szerint a Gázai övezetben továbbra is 48 izraeli túszt tartanak fogva, közülük a feltételezések szerint mintegy húszan lehetnek életben.
Palesztina elismerése „a dzsihadista Hamász jutalma”
Az ENSZ közgyűlésének 80. ülésszakán Franciaország, Luxemburg, Málta, Monaco, Andorra és Belgium is hivatalosan elismerte a palesztin államot. A lépéshez vasárnap csatlakozott Kanada, Ausztrália, Portugália, valamint Nagy-Britannia is.
Sok ország és politikai vezető azonban nem ért egyet Palesztina feltétel nélküli támogatásával, mert félőnek tartják, hogy az elismerés tovább erősíti a Hamász terrorszervezetet.
A JL Partners közvélemény-kutatása szerint a brit lakosság 90 százaléka utasította el, hogy elismerjék Palesztinát. A többsége azt kifogásolta, hogy Keir Starmer nem szabott feltételeket.
A megkérdezettek viszont egyetértettek abban, hogy palesztin állam elfogadásáéért cserébe a Hamász iszlamista terrorszervezet tűzszüneti megállapodását és az izraeli túszok szabadon bocsátását kellett volna előírni. A kritikusok szerint Palesztina elismerése nem ösztönzi a terrorszervezetet, hogy további túszokat engedjenek szabadon.
„Az elismerés nem más, mint jutalom a dzsihadista Hamásznak, amelyet az Egyesült Királyságban működő, Muszlim Testvériséghez kötődő szervezet is bátorít”
– írta elítélő nyilatkozatában az izraeli külügyminisztérium.
Beni Ganz, ellenzéki izraeli politikus szintén úgy látja, hogy „a palesztin állam elismerése október 7-e után megerősíti a Hamászt és az egész iráni tengelyt, elnyújtja a háborút, és csökkenti az esélyét a túszok visszatérésének.”
Hozzátette, hogy „elvárható a nyugati országok vezetőitől, akiknek fontos a béke és a stabilitás a Közel-Keleten, hogy ne engedjenek a belpolitikai nyomásnak, hanem fokozzák a nyomást a Hamászra a túszok szabadon bocsátása érdekében.”
A palesztinizmus, mint politikai erőszakmozgalom
Moszab Hasszán Juszef, a Hamász egyik alapítójának legidősebb fia nyíltan beszélt a palesztinizmus mögötti politikai erőszakról. A korábbi izraeli kém szerint a terrorszervezet az erőszakra és áldozatszerepre épül, amelynek egyik elkerülhetetlen következménye volt az október 7-i terrortámadás.
Úgy véli, hogy a gázai társadalmat 36 éven át nevelték az erőszak kultuszára. Az öngyilkos merényletek, a mártíromság és civilek elleni támadások dicsőítése nem hullik az ürességbe, hanem törvényszerűen pusztuláshoz vezet.
Juszef élesen elutasítja a Hamász és a palesztinok közötti különbségtételt, hangsúlyozva, hogy a mozgalom Izrael mellett a Nyugatot is fenyegeti.
„A palesztinizmus egy politikai erőszakmozgalom, és az önjelölt palesztinok azok, akik hasznot húznak a palesztin ügyből. Ők az elkövetők, nem teszek különbséget a Hamász és a palesztinok között”
– tette hozzá.
Moszab Hasszán Juszef szerint arra is felhívta a figyelmet, hogy a legtöbb nemi erőszakot, lefejezést, emberégetést nem a Hamász elit alakulata, hanem a gázai civilek követték el.
Véleménye szerint a Hamász terrorszervezet tudatosan sodorta bele Izraelt az október 7-i terrortámadás utáni konfliktusba, miközben pontosan tudták, hogy a legnagyobb árat a palesztin civilek és gyerekek fizetik meg.
Kiemelt kép: A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei (Fotó: MTI/EPA/Haiszam Imad)