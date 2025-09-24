Ilaria Salis nem áldozat, hanem veszélyes bűnöző! – jelentette ki Kovács Zoltán

Ilaria Salis nem áldozat, hanem veszélyes bűnöző, akinek börtönben a helye! – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán, beismerő vallomásnak nevezve az Európai Baloldal nevű olasz európai parlamenti (EP-) frakció képviselőjének szerdai brüsszeli sajtótájékoztatóját.

„A mai sajtótájékoztató beismerő vallomás volt az antifasiszta bűnöző Ilaria Salis részéről: ez soha nem az emberi jogokról vagy a demokráciáról szólt, hanem arról, hogy Brüsszel cinikus politikai játszmát folytat” – írta Kovács Zoltán

Úgy fogalmazott, a brüsszeli elvtársak egyetlen okból védik őt: hogy támadhassák Magyarországot.

„Számukra semmi sem túl drága, még az erőszakos szélsőségesek pátyolgatása sem. Salis és antifasiszta társai előre megfontolt szándékkal jöttek Magyarországra, hogy politikai meggyőződésből az utcán embereket verjenek. Ez nem politika, hanem terrorizmus!” – közölte az államtitkár.

Hozzátette: „azáltal, hogy fenntartják a mentelmi jogát, az Európai Parlament nem csupán egy bűnözőt menteget, hanem aktívan védelmez egy antifasiszta terroristát. Ezzel azt mutatják, hogy Magyarország elleni hatalmi játszmájukban még a terroristák védelme is megengedett eszköz a céljaik érdekében”.

„Minden hazug állításuk ellenére az igazság a következő: Magyarországon az ügyészség független, és a bíróságok az esetek 99 százalékban helybenhagyják vizsgálatainak eredményét. Nem szokott tévedni!” – írta Kovács Zoltán.

„Visszautasítjuk Brüsszel rágalomhadjáratát. Ilaria Salis nem áldozat, hanem veszélyes bűnöző, akinek börtönben a helye!” – jelentette ki az államtitkár.

Kiemelt kép: Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz európai parlamenti képviselője sajtótájékoztatót tart Brüsszelben 2025. szeptember 24-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)