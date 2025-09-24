Donald Trump szerint Európa harcoljon, ha akar, de Amerika nem fog

Donald Trump amerikai elnök legfrissebb üzenetében egyértelművé tette: az Egyesült Államok nem kíván közvetlenül beavatkozni az orosz-ukrán háborúba. Szerinte Európának kell viselnie a háború terhét, és a NATO támogatásával Ukrajna képes lehet visszaszerezni az eredeti határait.

Donald Trump úgy látja, Ukrajna komoly esélyekkel harcolhat, amennyiben megkapja a szükséges támogatást az európai országoktól. „Miért ne? Oroszország céltalanul harcol három és fél éve egy háborúban, amelyet egy valódi katonai hatalomnak kevesebb mint egy hét alatt meg kellett volna nyernie” – fogalmazott.

Az amerikai elnök szerint Oroszország belső nehézségei is szerepet játszhatnak a háború kimenetelében.

„Amikor az emberek Moszkvában, és Oroszország nagyvárosaiban, városaiban és körzeteiben megtudják, mi zajlik valójában ebben a háborúban, amikor szembesülnek azzal, hogy szinte lehetetlen benzint szerezni a hosszú sorok miatt, és mindazzal, ami a háborús gazdaságban történik, ahol a pénzük legnagyobb részét Ukrajna elleni harcra költik, Ukrajna vissza tudja szerezni az országát az eredeti formájában, és ki tudja, talán még tovább is mehet annál” – írta Trump.

Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök találkozója az ENSZ-közgyűlés (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)

Ugyanakkor világossá tette: az USA nem fog harcolni Európa helyett.

„Bármely esetben mindkét országnak sok szerencsét kívánok. Fegyvereket továbbra is biztosítunk a NATO-nak, hogy a NATO azzal tegyen, amit akar. Sok szerencsét mindenkinek!” – zárta bejegyzését az amerikai elnök.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az ENSZ-közgyűlés (Fotó: MTI/AP/Richard Drew)