Donald Trump: Hadd rohadjon meg Jimmy Kimmel a rossz nézettségével

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke újabb éles hangvételű bejegyzést tett közzé saját közösségi oldalán, a Truth Social-ön. Ezúttal az ABC televíziós csatornát és annak egyik legismertebb műsorvezetőjét, Jimmy Kimmelt bírálta, miután a műsorvezető visszatért a képernyőre.

Donald Trump szerint az ABC korábban arról tájékoztatta a Fehér Házat, hogy Kimmel műsorát törlik, ennek ellenére a humorista mégis visszatérhetett a képernyőre. Az amerikai elnök ezzel kommentálta:

„Nem hiszem el, hogy az ABC Fake News visszaadta Jimmy Kimmelnek az állását. A Fehér Ház azt az információt kapta, hogy a műsorát törölték!”

Trump úgy véli, valami történt azóta, ugyanis szerinte a nézettség eltűnt, és Kimmelnek „sosem volt tehetsége”.

„Valami történt azóta, mert a közönsége ELTŰNT, és a »tehetsége« sosem volt meg. Miért akarnának visszahozni valakit, aki ilyen gyengén teljesít, nem vicces, és veszélybe sodorja a csatornát azzal, hogy 99%-ban demokrata SZEMETET közvetít?” Az elnök szerint Kimmel a Demokrata Párt érdekeit szolgálja, és ezzel akár törvénysértést is elkövethet az ABC:

„Ő a Demokrata Nemzeti Bizottság újabb szócsöve, és legjobb tudomásom szerint ez egy súlyos törvénytelen kampánytámogatásnak minősülhet.”

Trump azzal zárta bejegyzését, hogy korábban, amikor jogi útra terelte az ABC-vel való vitáját, 16 millió dollárt kapott, és most is hasonló lépéseket fontolgat:

„Azt hiszem, most leteszteljük az ABC-t. Nézzük meg, mire jutunk. Legutóbb, amikor nekimentem nekik, kaptam 16 millió dollárt. Ez most még jövedelmezőbbnek hangzik. Egy igazi vesztes banda! Hadd rohadjon meg Jimmy Kimmel a rossz nézettségével”

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)