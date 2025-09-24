Ausztráliában további közösségi oldalakra terjesztik ki a kiskorúakat védő tilalmat

A TikTok, a Facebook és az X után további 16 webhelyre is kiterjedhet a 16 év alattiak számára Ausztráliában bevezetett tilalom – figyelmeztetett szerdán a nemzeti szabályozó hatóság, felszólítva az érintett platformokat, köztük a WhatsAppot és a Twitchet, hogy terjesszék elő érveiket a mentességre.

Ausztrália az internet szabályozásának úttörő országai közé tartozik: parlamentje 2024 végén elfogadott egy törvényt, amely tiltja a TikTok, az X, a Facebook és az Instagram közösségi hálózatok használatát 16 év alattiak számára. A szabályozás végrehajtása az év végén kezdődik. Az online biztonsági bizottság akár 28 millió euró (11,2 milliárd forint) összegű bírságot is kiszabhat a szabályt megszegő vállalatokra.

Szerdán Julie Inman Grant online biztonsági biztos 16 további platformot kért fel, hogy „értékeljék magukat”, és terjesszék elő érveiket egy esetleges mentesség érdekében.

Ez a WhatsApp (Meta) üzenetküldő szolgáltatásra, a Twitch élő közvetítési óriásra, annak versenytársára, a Kickre, a Steam és Roblox videójáték-platformokra, a Reddit fórumra és a Pinterestre vonatkozik. „Mindannyiukat meg kell hallgatnunk” – magyarázta Inman Grant az ABC közszolgálati csatornán, bár szerinte egyes esetek már „elég egyértelműek”.

Julie Inman Grant korábban aggodalmát fejezte ki a Roblox kommunikációs funkciói miatt, mivel azokat gyermekek zaklatására is felhasználhatják.

„Tudjuk, hogy azok a platformok, amelyek népszerűek a gyerekek körében, gyakran a felnőtt ragadozók körében is népszerűvé válnak, akik ki akarják használni őket”

– mondta Inman Grant a hónap elején, aki egyúttal hozzátette: „A Roblox sem kivétel: a pedofilok körében is kedvelt célponttá vált, akik ott próbálnak gyerekeket manipulálni és befolyásolni.”

A Roblox szóvivője a The Guardian tudósítása szerint hangsúlyozta, hogy a platform nem közösségi hálózat, ezért nem kellene az intézkedés hatálya alá tartoznia. „Tiltjuk a felhasználóknak, hogy valós életből származó fotókat vagy videókat töltsenek fel, híreket osszanak meg” – nyilatkozta az AFP francia hírügynökségnek.

„Befejeztük az önértékelési folyamatot, és közöltük a bizottsággal, hogy álláspontunk változatlan marad, vagyis hogy mi egy mentességet élvező online játékplatform vagyunk” – tette hozzá a szóvivő. A Roblox már beleegyezett abba, hogy ellenőrizze felhasználói életkorát a gyermekek védelme érdekében a potenciális „ragadozókkal” szemben, és vállalta, hogy 2025 végéig intézkedéseket hoz.

Az online biztonsági bizottság elsősorban a legtöbb felhasználóval rendelkező platformokra fog összpontosítani.

Az ausztrál szabályozó hatóság több további intézkedést is bemutatott, amelyek a következő hónapokban lépnek hatályba, és amelyek célja a gyermekek védelme az interneten található „törvényes de szörnyű” tartalmaktól, különös tekintettel a pornográfiára és a szexuális tartalmú üzeneteket küldő csevegőrobotokra.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Getty Images)