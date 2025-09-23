Trump az ENSZ-ben: Az önök országai pokolra jutnak a bevándorlás miatt

Kedden New Yorkban, az ENSZ 80. ünnepi közgyűlésén szólalt fel Donald Trump, az általános vitát a szervezet főtitkára, António Guterres nyitotta meg. Az amerikai elnök – aki először szólalt fel a testületben azóta, hogy január 20-án hivatalosan is visszatért a Fehér Házba – beszédében számos témát, köztük az illegális és tömeges migráció elleni fellépést, az energiapolitikai kérdéseket, valamint az Egyesült Államok béketörekvéseit említette.

Az amerikai elnök a tömeges és illegális bevándorlással kapcsolatban a nyitott határok politikájának bukásáról beszélt, írja a The Hill. „Amikor a börtöneitek tele vannak úgynevezett menedékkérőkkel… itt az ideje véget vetni a nyitott határok kudarcot vallott kísérletének” – mondta Trump, majd hozzáfűzte:

„Ezt be kell fejezniük, most. Én nagyon jó vagyok ebben. Az önök országai emiatt pokolra jutnak.”

Beszédében az amerikai elnök külön említette az európai migrációs helyzetet, szerinte illegális idegenek olyan mértékben szállják meg Európát, amelyet korábban még senki sem látott.

„Az illegális idegenek özönlenek be Európába”

– hangsúlyozta Trump. A The Telegraph szerint Trump arról is beszélt, hogy az ENSZ több száz millió dollárt költött arra, hogy több mint félmillió migránst támogasson, akik 2024-ben léptek be az Egyesült Államokba.

„Az ENSZ olyan embereket támogat, akik illegálisan érkeznek az Egyesült Államokba, és ki kell őket onnan szorítani”

– hangsúlyozta Trump, és ezt teljesen elfogadhatatlannak nevezte. A Reuters szerint az amerikai elnök egyúttal az ENSZ-nek az illegális bevándorlásban játszott szerepéről is beszélt, szerinte a szervezetnek nem lenne szabad olyan országokat pénzügyileg támogatnia, amelyek háborúkat folytatnak, előidézve ezzel a migrációs folyamatokat.

„Az ENSZ-nek megállítania kellene az inváziókat, nem csinálnia és pénzelnie azokat”

– figyelmeztetett Trump.

Az energiapolitikával kapcsolatban arról beszélt, hogy a zöldenergia nem működik, valamint túl drága, ezzel kifejezetten a szélenergiára célzott.

„Ha nem szabadulnak meg a zöldenergiának nevezett átveréstől, az önök országai tönkremennek”

– jelentette ki Trump.

Az energiapolitika és az illegális bevándorlás mellett az Egyesült Államoknak a nagy konfliktusgócokban betöltött békéltető szerepéről is beszélt, külön hangsúlyozva a 2023. október 7-ei terrortámadás óta zajló izraeli–palesztin konfliktusban és az orosz–ukrán háborúban betöltött közvetítő szerepét. Izraelnek a Hamásszal szembeni honvédő háborújával kapcsolatban az amerikai elnök elítélte az Egyesült Királyságot, Franciaországot, Kanadát és Ausztráliát, amiért vasárnap elismerték a palesztin államot.

Trump megismételte álláspontját: a palesztin állam elismerése jutalom a Hamásznak.

Az amerikai elnök hozzátette:

„A Hamász jutalma túl nagy lenne a terrorszervezet számára az atrocitásaik után, beleértve az október 7-i támadásokat.”

Hozzáfűzte, a terroristák követeléseinek teljesítése helyett a túszok kiszabadítására kellene koncentrálni.

„Ahelyett, hogy engednénk a Hamásznak… azoknak, akik békét akarnak, egyesíteniük kellene hangjukat egy üzenetben: engedjék szabadon a túszokat most”

– szögezte le Trump.

Az Index összefoglalójában Karoline Leavitt fehér házi szóvivőre és az al-Dzsazírára hivatkozva megjegyzik: már a beszéd előtt lehetett tudni arról, hogy az amerikai elnök külön fogja tájékoztatni néhány arab és muszlim ország vezetőjét újabb elképzeléséről a közel-keleti rendezést illetően. Emlékeztetnek, az ENSZ székházában ül tárgyalóasztalhoz Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emirátus, Egyiptom, Jordánia, Törökország, Indonézia és Pakisztán vezetőivel. A portál szerint Trump arról is beszélt, hogyan kellene kivonulnia az izraeli erőknek a Gázai övezetből a közeljövőben, valamint egyeztetni fog a szomszédos arab országokkal egy békefenntartó misszióról.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban arról beszélt, hogy kezdetben úgy gondolta, ezt a háborút lesz a legkönnyebb lezárni, mivel korábbról már ismerte Vlagyimir Putyint. A háború azonban még most is tart, mert néhány NATO-tagállam még mindig vásárol orosz olajat, és gyakorlatilag India és Kína oroszországi vásárlásai finanszírozzák a háborút. Ezenfelül Trump javasolta a biológiai fegyverek betiltását.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök felszólal az ENSZ-közgyűlésben New Yorkban 2025. szeptember 23-án (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)