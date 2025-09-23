Több órára leállt két európai reptér is, a dán kormányfő súlyos támadásról beszél

A skandináv régió legforgalmasabb repülőtere, a koppenhágai repülőtéren csaknem négy órára leállították az összes felszállást és leszállást hétfő éjjel azonosítatlan drónok észlelése miatt. Ezzel megközelítőleg egy időben a norvégiai Oslo repülőtéren szintén drónok miatt kellett lezárni a légi forgalmat. Mette Frederiksen dán kormányfő súlyos támadásnak nevezte a történteket – számolt be az MTI.

„A rendőrség intenzív nyomozást indított, hogy kiderítse, milyen típusú drónokról van szó” – mondta Jakob Hansen, a koppenhágai rendőrség helyettes vezetője újságíróknak. Hozzátette:

„A drónok eltűntek, és egyet sem sikerült elfognunk.”

Hansen szerint a dán és a norvég hatóságok együttműködnek annak megállapításában, hogy van-e kapcsolat a két eset között.

Dániában este 20.26-tól kezdve csaknem négy órán át kellett szüneteltetni a légi forgalmat. A dán rendőrség korábban közölte, hogy két vagy három nagy drón repült Koppenhága repülőtere közelében, ezért a repülőteret lezárták minden forgalom elől, és 50 járatot átirányítottak más repterekre. Oslóban pedig szintén órákon át szüneteltetni kellett a fel- és leszállást egy drón észlelése miatt, és az összes járatot a legközelebbi repülőtérre irányították át.

Az újbóli megnyitás után a koppenhágai repülőtér az X-en arról számolt be, hogy a késések és néhány járat törlése továbbra is fennáll, és arra kérte az utasokat, hogy érdeklődjenek légitársaságuknál.

Emlékezetes, hogy múlt hét pénteken kibertámadás bénította meg az amerikai székhelyű RTX multinacionális vállalat tulajdonában lévő Collins Aerospace által biztosított check-in és beszállási rendszereket, ami hatással volt a londoni Heathrow, valamint a berlini és brüsszeli repülőterek működésére. Az emiatt keletkezett zavarok hétvégén és hétfőn is folytatódtak, ami tovább nehezítette az utazást a régióban.

Dán kormányfő: Súlyos támadás volt a koppenhágai repülőteret megzavaró drónberepülés

A koppenhágai repülőtér forgalmát megzavaró drónok berepülése az eddigi legsúlyosabb támadás volt Dánia létfontosságú infrastruktúrája ellen – jelentette ki kedden Mette Frederiksen dán kormányfő.

Közlése szerint ez az eset megmutatja, milyen időket élünk, illetve hogy társadalmunknak mire kell felkészülnie.

Hozzátette: nem zárnak ki semmilyen lehetőséget arra vonatkozóan, hogy ki állhat az incidens mögött, amely – megfogalmazása szerint – beleillik a más európai repülőtereken a közelmúltban észlelt drónberepülések, légtérsértések és kibertámadások mintájába.

Mindeközben Jens Jespersen koppenhágai rendőrkapitány azt közölte: a drónok száma és mérete, illetve az incidens időzítése alapján a dán hatóságok úgy vélik, feltehetően egy hozzáértő aktor lehetett a háttérben, akinek megvoltak a képességei, a motivációi és az eszközei a művelet végrehajtásához. Elmondása szerint azt még nem tudják megállapítani, hogy az oslói és a koppenhágai esetnek van-e közük egymáshoz.

Flemming Drejer, a dán hírszerzés műveleti igazgatója pedig újságíróknak azt mondta: Dánia súlyos szabotázs fenyegetésével néz szembe.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)