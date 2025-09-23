Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a közép-európai biztonság egy és oszthatatlan

Közép-Európa biztonsága egy és oszthatatlan, és csak összefogva lehet sikeresen szembenézni a kor kihívásaival - jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf Pozsonyban, a nyugat-balkáni országokkal közösen tartott Közép-európai Védelmi Együttműködés (CEDC) ülését követően – tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a honvédelmi miniszter elmondta: a CEDC védelmi minisztereinek ülésén megerősítették közös elkötelezettségüket a régió biztonsága és stabilitása mellett, együttműködve nyugat-balkáni partnereikkel. Áttekintették az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeit is, különös tekintettel a közelmúlt drónincidenseire.

Magyarország teljes szolidaritással áll az érintett szövetségesei mellett. Ezek az esetek is rávilágítanak arra, hogy az eszkaláció milyen súlyos kockázatokat hordoz,

„ezért kell minden erőnkkel támogatnunk az amerikai béketörekvéseket”

– tette hozzá a politikus.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette: Brüsszel ismét tévúton jár, amikor Ukrajnát a magyar és szlovák energiabiztonság, vagy akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása elé helyezi. Az EU bővítéspolitikájának érdemalapúnak kell lennie, és minden döntésnek a tagállamok érdekeit kell szolgálnia – idézték a minisztert. A Nyugat-Balkán stabilitása továbbra is meghatározó régiónk, a CEDC-országok, és tágabb értelemben Európa biztonsága szempontjából.

„Ezért mindent megteszünk a nyugat-balkáni országok csatlakozási tárgyalásainak felgyorsításáért”

– emelte ki a tárcavezető.

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtized tapasztalatai egyértelművé tették, hogy a CEDC nem csupán egy fórum a védelempolitikai eszmecserére, hanem aktív közösség, amely közösen áll ki a régiót érintő biztonsági kihívásokkal szemben. A CEDC-partnerekkel megvitatták az EU védelmi készültségének erősítésében elért eddigi eredményeket, miközben kiemelt feladatként kezelik a legsürgetőbb európai katonaiképesség-hiányok mielőbbi orvoslását és a képességfejlesztés felgyorsítását – mondta a tárca közleménye szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Illyés Tibor)