Válaszul a krími Forosz településen található polgári célpontok ellen elkövetett, civilek életét követelő drónos „terrorista támadásra” az orosz fegyveres erők az éjjel csoportos csapást mértek az ukrán különleges műveleti egységek és az ukrán katonai hírszerzés Prividi (Kísértetek) külföldi „zsoldos” alegységének ideiglenes állomáshelyére az Odessza megyei Tatarbunari és Roszjejka település környékén – közölte kedden az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint ezek az alakulatok tervezték meg és hajtották végre vasárnap a Forosz elleni dróntámadást, amelyben három civilt meghalt és tizenhat megsebesült. A beszámoló szerint keddre virradóra megsemmisítették a pilóta nélküli repülőgépek tárolóhelyét is az odesszai régióban lévő Skilnij repülőtéren, ahonnan a támadó drónokat elindították a krími polgári célpontok ellen. Támadás érte emellett a Motor Szics hadiipari vállalat drónösszeszerelő műhelyeit is.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája keddi közleményében azt írta, hogy az odesszai régióba brit és francia katonák kezdtek el érkezni, hogy a „brüsszeli eurobürokraták” szándékainak megfelelően sakkban tartsák a szakadár Dnyeszter Menti Köztársaságot, ha Moldovában a vasárnap esedékes választások nyomán utcai tiltakozások robbannának ki. Az SZVR durva választási eredményhamisítások előkészítését prognosztizálta. Az orosz kémszolgálat a nyugati beavatkozás egy másik lehetséges időpontjaként november 30. környékét nevezte meg, amikor a szakadár köztársaság törvényhozását fogják megválasztani.

A keddi moszkvai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők elfoglalták a donyecki régióban lévő Pereizne települést, és a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, miközben a „különleges hadművelet” övezetében több mintegy 1630 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel a Patriot légvédelmi rendszer két indítóállását és egy rádiólokátorát, több katonai repülőtér infrastruktúráját, a vasúti infrastruktúrának egy, a hadsereg szállítására használt objektumát, nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek tárolási és indítási helyeit, több lőszer-, valamint anyagi-műszaki raktárat, két harckocsit és tíz egyéb páncélozott harcjárművet, három irányított légibombát, három HIMARS rakétát, továbbá 438 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az Interfax hírügynökség szerint Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester hétfő estétől helyi idő szerint délután kettőig 31, az orosz főváros felé tartó pilóta nélküli repülő szerkezet lelövéséről tett bejelentést.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)