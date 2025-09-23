Kislánya is végignézte állatidomár apja haláltusáját, akivel kedvenc tigrise végzett

Váratlanul rárontott magánállatkertjében bemutatót tartó gazdájára az Egyesült Államokban egy tigris.
A vadállat rávetette magát a 37 éves férfira, és a nyakát, illetve a vállát harapta meg több ízben
– számolt be a megrázó tragédiáról a The New York Times.
A ragadozó minden előjel nélkül, hirtelen támadt az idomárra, Ryan Easley a földre rogyott, ekkor a tigris ugyan visszahátrált, de a férfi addigra már olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette – közölte a helyi seriff a sajtóval.
A rendőrség tájékoztatójából kiderült, hogy a megrázó esetnek szemtanúi voltak a 2021 óta működő magánállatkertnek a látogatói és
Ryan Easly kislánya is látta édesapja szörnyű haláltusáját.
Az Egyesült Államokban működő különböző állatvédő szervezetek régóta kritikával illetik a hobbiból működtetett magánállatkerteket és figyelmeztetnek a házi kedvencként tartott ragadozókkal járó veszélyekre.
Kiemelt kép: A nagymacskákért rajongó Ryan Easley (Forrás: a Ryan Easley által működtetett tigrisrezervátum közösségi oldala)