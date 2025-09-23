„Gazemberek egymás között” – Menczer Tamás szerint Manfred Weber kézen fogva vezeti Magyar Pétert

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) kedd délelőtti, Brüsszelben tartott ülésén döntött arról, hogy nem támogatják Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, ahogy Ilaria Salisét és Dobrev Kláráét sem. Az ügyben a végső szót az Európai Parlament mondhatja ki: bár nem jellemző, hogy a bizottsággal ellentétes módon szavaznának a képviselők, Salis esetében még lehet erre reális esély.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán a Tisza Párt elnökével kapcsolatos döntés okát is megnevezte. Mint fogalmazott:
„Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet. Weber fogja Péternek. A kicsi kezét. Gazemberek egymás között.Ezt követően figyelmeztetett: Jó, ha tudják, Magyarországot meg fogjuk védeni!”
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)