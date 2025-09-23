„Gazemberek egymás között” – Menczer Tamás szerint Manfred Weber kézen fogva vezeti Magyar Pétert

„Weber ma is megvédte Pétert. Ma sem adták ki a telefontolvaj mentelmi jogát” – írta Menczer Tamás, reagálva a brüsszeli döntésre, miszerint Magyar Péter továbbra is élhet mentelmi jogával.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) kedd délelőtti, Brüsszelben tartott ülésén döntött arról, hogy nem támogatják Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, ahogy Ilaria Salisét és Dobrev Kláráét sem. Az ügyben a végső szót az Európai Parlament mondhatja ki: bár nem jellemző, hogy a bizottsággal ellentétes módon szavaznának a képviselők, Salis esetében még lehet erre reális esély.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán a Tisza Párt elnökével kapcsolatos döntés okát is megnevezte. Mint fogalmazott:

„Webernek kell Péter, hogy végrehajtsa a brüsszeli tervet. Weber fogja Péternek. A kicsi kezét. Gazemberek egymás között. Ezt követően figyelmeztetett: Jó, ha tudják, Magyarországot meg fogjuk védeni!”

„Nemet mondunk a brüsszeli tervre. NEM a Tisza-adóra. NEM a társasági adó emelésére. NEM a rezsi 3,5-szeres emelésére. NEM az 1000 forintos benzinre. NEM Weberre. És NEM Péterre" – fogalmazott Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)