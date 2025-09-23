Fordulat a lisszaboni siklótragédia ügyében: a dolgozók beperlik az üzemeltetőt

A lisszaboni siklóvasút két fékezője azt nyilatkozta, hogy hiányosságokkal működtek azok a közlekedési eszközök, amelyeknek a balesete miatt többtucatnyian meghaltak és megsérültek szeptember elején. A kezelők azt is közölték, hogy beperlik munkaadójukat emiatt.

A két fékezővel a TVI és a CNN Portugal készített interjút. A nyilatkozók – akik egyike még mindig a siklót üzemeltető vállalat, a Carris alkalmazásában áll, míg a másik már otthagyta a céget – többek közt azt mondták:

nem tanították meg nekik, hogy mit kell tenniük kábelszakadás esetén, valamint az üzemeltető nem végezte el a rendszeres karbantartást.

Ezért beperelték a céget. Egyikük kijelentette, hogy ezek után nem lesz hajlandó semelyik lisszaboni siklóvasutat használni – számolt be az interjúról az Index.

„Anélkül, hogy tudtuk volna, időzített bombával sétáltunk a kezünkben” – nyilatkozta az egyik fékező. A férfi szerint az oktatás alatt soha nem magyarázták el nekik, mi a teendő akkor, ha elszakad a kábel, miközben az elsődleges vizsgálati eredmények alapján kábelszakadás okozta a 16 halálos áldozattal járó balesetet.

A másik fékező pedig azt mondta:

„Soha nem jutott eszembe, hogy egy kábel elszakadhat vagy meglazulhat, mert mindenki, aki oktatott minket, biztosított róla, hogy ez soha nem fog megtörténni, semmilyen körülmények között.”

A Carris tagadta a vádakat, és közölte, hogy korábban nem érkezett panasz a vezetőséghez, valamint „a munkavállalók képviselőivel folytatott megbeszéléseken sem hangzottak el panaszok a kocsik hiányos vagy nem megfelelő karbantartásával kapcsolatban”.

Kiemelt kép: A helyszínen vizsgálódnak a bűnügyi rendőrség nyomozói 2025. szeptember 4-én, miután az előző nap kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija a portugál főváros, Lisszabon belvárosában (Fotó: MTI/AP/Armando Franca)