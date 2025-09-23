Eladó a világ második legnagyobb gyémántja

Egy botswanai bányában bukkantak rá tavaly minden idők második legnagyobb gyémántjára. A fél kilogramm súlyú, 2488 karátos drágakövet hamarosan értékesíteni fogják.

„Egyelőre nehéz lenne beárazni. Alapos vizsgálatnak kell alávetni a követ ahhoz, hogy lássuk, mit lehet kihozni a csiszolt verzióból” – nyilatkozta az AFP-nek Margaux Donckier, a HB Antwerp drágakő-kereskedő cég egyik vezetője.

A drágakövet tavaly nyáron a dél-afrikai Karowe bányában találták meg, a lelőhely egy kanadai cégé, a Lucara Diamondé, amelynek legértékesebb drágaköveit a HB Antwerp szokta értékesíti.

Legalább százmillió dollárt (33 milliárd forint) ér az a csomag, amelyben másik három drágakővel együtt akarják majd a Karowe bányából származó gyémántot eladásra kínálni.

Margaux Donckier az AFP-nek elmondta, hogy a világ számos pontjáról érdeklődnek már a gyűjtők a gyémánt iránt.

Donckier kiemelte, hogy ezeknek a különleges méretű köveknek a megőrzésére egy múzeum tökéletes helyszín lenne, ám az is előfordulhat, hogy egy sejk gyűjteményét fogják végül gazdagítani.

Kiemelt kép: AFP/Nicolas Tucat