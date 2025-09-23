Donald Trump aláírta a rendeletet, hivatalosan is terrorista szervezetnek nyilvánította az Antifát

Az amerikai elnök közölte, az Antifa célja a törvényes politikai tevékenységek elnyomása és a jogállamiság akadályozása. A rendelet indoklása szerint az Antifa „politikai erőszak mintázata” révén arra törekszik, hogy „elnyomja a törvényes politikai tevékenységeket és akadályozza a jogállamiságot”, ezért minősítik a mozgalmat „belföldi terrorista szervezetnek”.

Most jött el az idő

Donald Trump már első elnöki ciklusa idején is terrorista szervezetként akarta besorolni az Antifát, de a laza szervezeti felépítés miatt ennek jogi megvalósítása akkor ezt nem tette lehetővé. Az amerikai kongresszus kutatószolgálatának egy 2020-as vizsgálata szerint az Antifának nincsenek vezetői, sem országos szintű szervezeti struktúrája, ehelyett inkább „független, radikális, hasonló nézeteket valló csoportokból és egyénekből” áll.

Két hete azonban újra előtérbe került a döntést, miután az amerikai elnök kapcsolatot vélt felfedezni Charlie Kirk merénylője és a mozgalom között. Előző héten be is jelentette, hogy napirenden van az antifasiszta szót rövidítő mozgalom betiltásáról szóló törvény aláírása. Trurth Social oldalán előző héten úgy fogalmazott: „Örömmel tájékoztatom az Egyesült Államok nagy számú patriótáit, hogy az Antifát, ezt a beteges, veszélyes, radikális baloldali katasztrófát, fő terrorista szervezetnek minősítem. Emellett határozottan javasolni fogom, hogy az Antifa finanszírozóit a legszigorúbb jogi normák és eljárások szerint alaposan vizsgálják ki”.

Charlie Kirk konzervatív aktivistát szeptember 10-én lőtték le egy egyetemi kampuszon, Utah államban tartott fellépése közben. A 31 éves férfi tiszteletére vasárnap tartottak gyászszertartást a glendale-i State Farm stadionban, majd szintén ezen a napon később (magyar idő szerint hétfő hajnalban) szűk körben végső nyugalomra helyezték.

Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte az EU-ban

Az amerikai elnök példáját követve az Antifa mozgalom terrorszervezetté minősítésére tett javaslatot szombaton Szijjártó Péter az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének, Kaja Kallasnak. A magyar külgazdasági és külügyminiszter egy közleményben leszögezte: Magyarország határozottan elkötelezett a terrorizmus elleni küzdelem mellett, és minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel szigorú intézkedéseket hozott a politikai indíttatású erőszakot alkalmazó csoportok ellen.

A miniszter Magyarország szempontjából különösen aggasztónak nevezte, hogy magyar állampolgárok és intézmények is váltak már célponttá, s ennek kapcsán felidézte, hogy 2023 februárjában ezen mozgalom külföldi tagjai öt brutális támadást hajtottak végre fényes nappal Budapesten ártatlan emberek ellen.

Donald Trump korábban többször is az Antifát tette felelőssé különböző eseményekért. A Die Welt beszámolója szerint őket vádolta a 2021. január 6-i Capitolium elleni ostromban – amely során mintegy 140 rendőr megsérült – való részvétellel is. Másik példaként az elnök első beiktatását említették, ugyanis 2017 januárjában Washingtonban több tucatnyian tüntettek az Antifa feketébe öltözött, többnyire maszkos hívei, más demonstrálókkal együtt. Akkor kirakatokat törtek be, és egy autót is felgyújtottak.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Keir Starmer brit miniszterelnökkel a brit kormányfõk Chequers vidéki rezidenciáján tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 18-án.MTI/EPA pool/Neil Hall)