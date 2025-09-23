Béketervvel áll elő Donald Trump, muszlim vezetőkkel egyeztet a gázai háború lezárásáról

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden nyolc, többségében muszlim ország vezetőivel találkozik, hogy bemutassa a Közel-Keleti háború lezárását célzó béketervét. A találkozóra az ENSZ Közgyűlése előtt kerül sor, ahol Trump a tagállamok képviselőihez is szól majd.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint Trump multilaterális egyeztetést tart Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Egyiptom, Jordánia, Törökország, Indonézia és Pakisztán vezetőivel.

A fő téma a gázai övezet helyzete, illetve a háború utáni rendezés lehetősége.

Amerikai források szerint Trump ezúttal egy konkrét béketervet is bemutat, amely a túszok szabadon bocsátását, a harcok befejezését, valamint az izraeli hadsereg visszavonását is tartalmazza. A tervezet egy háború utáni kormányzati struktúrát is körvonalazna Gázában – a Hamasz részvétele nélkül.

A béketerv fontos eleme, hogy muszlim országok vállaljanak szerepet egy esetleges nemzetközi békefenntartó misszióban, amely megteremthetné az izraeli csapatok kivonásának feltételeit – számol be róla a Die Welt.

Indonézia már jelezte, hogy kész katonákat küldeni Gázába.

Prabowo Subianto elnök hétfőn úgy nyilatkozott: országa részt venne egy ENSZ-irányítású békefenntartó misszióban. A tervezet emellett pénzügyi támogatást is kérne az övezet újjáépítéséhez, amire több érintett ország nyitottságot mutatott. Egy név nélkül nyilatkozó amerikai tisztviselő szerint a mostani egyeztetés fordulópont lehet:

„Van egy világos elképzelésünk arról, hogyan lehet véget vetni a háborúnak. Ezt szeretnénk most bemutatni a partnereinknek, és számítunk a támogatásukra.”

Donald Trump a találkozó után az ENSZ 193 tagállama előtt is felszólal, az általános vitában az elsők között kap szót.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson)