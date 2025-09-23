Az Európai Parlament egy antifa terroristát és Magyart Pétert rejtegeti és mentegeti – hangsúlyozta Szijjártó Péter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy előző héten olyan javaslattal fordult az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz, hogy az Egyesült Államok példáját követve minősítsék terrorszervezetnek az Antifa mozgalmat.
„Mert az Antifa az egy terrorszervezet. Az Antifa szélsőséges ideológiát terjeszt, és ennek a szélsőséges ideológiának a keretében gyakorlatilag biztatást adnak arra, hogy mindazokkal szemben erőszakosan lépjenek fel, akik ezzel az erőszakos ideológiával nem értenek egyet” – húzta alá.
„Hát mit csináltak Magyarországon? Mit csináltak Budapesten? Mit csinált ez az Ilaria Salis nevű nő Budapesten? Egy banda tagjaként a nyílt utcán, Magyarországon embervadászatot hajtottak végre, és agyonvertek embereket csak azért, mert azt gondolták róluk, hogy valamifajta más ideológiát követnek”
– folytatta.
„Ez terrorizmus, ezt nem lehet másként minősíteni, ez nyílt utcai embervadászat. Most az Európai Parlament egy nyílt utcai embervadászaton részt vevő antifa terrorista oldalára állt, és azt mentegeti” – tette hozzá.
Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy
az Európai Parlament ismételten kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy Magyar Pétert és Ilaria Sarist mentegetik és rejtegetik a magyar hatóságok elől.
„Én azt gondolom, hogy aki bűncselekményt követett el, az ne bújjon a mentelmi joga mögé, mégis most ez történik mindkét személy esetében, és az Európai Parlament jól láthatóan segíti ezeket az embereket abban, hogy bujkáljanak a felelősségre vonás alól” – fogalmazott.
„Én továbbra is azt az álláspontot képviselem, hogy az Antifát igenis terrorszervezetté kell nyilvánítani, mert az, és az Európai Parlament ebben az esetben egy terrorszervezetet menteget, ami egészen egyszerűen elfogadhatatlan, felháborító”
– összegzett Szijjártó Péter.
Kovács Zoltán felháborítónak tartja, hogy az EP jogi bizottsága legitimálja a szélsőbaloldali terrorizmust
Kapcsolódó tartalom
Orbán Viktor Magyar Péterről: Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága kedden nem támogatta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.
Kapcsolódó tartalom
A kormányfő úgy fogalmazott:
„Szégyen, gyalázat. Ilyen a rendszerváltás óta nem volt. Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere. Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz.”
Kiemelt kép: Ilaria Salis és Magyar Péter (Fotó: hirado.hu/grafika)