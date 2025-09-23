Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

Az Európai Parlament egy antifa terroristát és Magyart Pétert rejtegeti és mentegeti – hangsúlyozta Szijjártó Péter

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.23. 16:21

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az Európai Parlament ismét kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy nem járult hozzá az antifa terrorista Ilaria Salis és a szintén bűncselekménnyel vádolt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséhez, ezzel segítve őket a felelősségre vonás elkerülésében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy előző héten olyan javaslattal fordult az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz, hogy az Egyesült Államok példáját követve minősítsék terrorszervezetnek az Antifa mozgalmat.

Mert az Antifa az egy terrorszervezet. Az Antifa szélsőséges ideológiát terjeszt, és ennek a szélsőséges ideológiának a keretében gyakorlatilag biztatást adnak arra, hogy mindazokkal szemben erőszakosan lépjenek fel, akik ezzel az erőszakos ideológiával nem értenek egyet” – húzta alá.

„Hát mit csináltak Magyarországon? Mit csináltak Budapesten? Mit csinált ez az Ilaria Salis nevű nő Budapesten? Egy banda tagjaként a nyílt utcán, Magyarországon embervadászatot hajtottak végre, és agyonvertek embereket csak azért, mert azt gondolták róluk, hogy valamifajta más ideológiát követnek”

– folytatta.

„Ez terrorizmus, ezt nem lehet másként minősíteni, ez nyílt utcai embervadászat. Most az Európai Parlament egy nyílt utcai embervadászaton részt vevő antifa terrorista oldalára állt, és azt mentegeti” – tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy

az Európai Parlament ismételten kiállította magáról a bizonyítványt azzal, hogy Magyar Pétert és Ilaria Sarist mentegetik és rejtegetik a magyar hatóságok elől.

„Én azt gondolom, hogy aki bűncselekményt követett el, az ne bújjon a mentelmi joga mögé, mégis most ez történik mindkét személy esetében, és az Európai Parlament jól láthatóan segíti ezeket az embereket abban, hogy bujkáljanak a felelősségre vonás alól” – fogalmazott.

„Én továbbra is azt az álláspontot képviselem, hogy az Antifát igenis terrorszervezetté kell nyilvánítani, mert az, és az Európai Parlament ebben az esetben egy terrorszervezetet menteget, ami egészen egyszerűen elfogadhatatlan, felháborító”

– összegzett Szijjártó Péter.

Kovács Zoltán felháborítónak tartja, hogy az EP jogi bizottsága legitimálja a szélsőbaloldali terrorizmust

Felfoghatatlannak és felháborítónak nevezte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kedden a Facebook-oldalán, hogy az Európai Parlament (EP) jogi bizottsága legitimálja a szélsőbaloldali terrorizmust. Kovács Zoltán azt írta a közösségi oldalán, hogy az antifasiszta Ilaria Salis és elvtársai Magyarországra utaztak azzal az előre eltervezett céllal, hogy embereket verjenek össze találomra a nyílt utcán, pusztán politikai meggyőződésből, és ez nem politikai ügy, hanem terrorizmus. Az államtitkár hozzátette, hogy a brüsszeli „elvtársak” mégis mindent elkövetnek, hogy Ilaria Salis megússza a felelősségre vonást, s ezzel nemcsak mentegetnek egy bűnözőt, hanem valójában egy antifasiszta terroristát bújtatnak, amikor fenntartják a mentelmi jogát.

Kapcsolódó tartalom

Orbán Viktor Magyar Péterről: Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága kedden nem támogatta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.

Kapcsolódó tartalom

A kormányfő úgy fogalmazott:

Szégyen, gyalázat. Ilyen a rendszerváltás óta nem volt. Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere. Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz.

Mint ismert, az EP jogi bizottsága brüsszeli ülésén tartott szavazáson sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis esetében nem függesztették fel a képviselők mentelmi jogát.

Kiemelt kép: Ilaria Salis és Magyar Péter (Fotó: hirado.hu/grafika)

Antifa mozgalomterrorizmus Szijjártó Péter Európai ParlamentEurópai Unió

Ajánljuk még

 