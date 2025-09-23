A NATO főtitkára erőteljes választ helyezett kilátásba a meggondolatlan orosz cselekedetekre

A NATO elítéli az észt légtér orosz megsértését, a katonai szövetség válasza Oroszország meggondolatlan cselekedeteire erőteljes lesz – jelentette ki a NATO-főtitkár Brüsszelben kedden.

Mark Rutte sajtótájékoztatóján elmondta, az Észak-atlanti Tanács Észtország kérésére a washingtoni szerződés 4. cikke alapján összeült Brüsszelben, hogy egyeztessen a balti ország légterének szeptember 19-i „veszélyes orosz” megsértése ügyében.

A három felfegyverzett orosz MiG–31-es repülőgép több mint tizenkét percig tartózkodott az észt légtérben – emlékeztetett Rutte, majd azt mondta: a NATO válasza gyors és határozott volt. A szövetséges repülőgépek elfogták és kikísérték az orosz bombázókat az észt légtérből – részletezte.

„Az orosz gépek légtérsértése az egyre felelőtlenebb orosz viselkedés szélesebb körű mintájának része”

– fogalmazott.

Rutte közölte, két héten belül ez a második alkalom, hogy az Észak-atlanti Tanács a 4. cikk alapján ülésezik, miután szeptember elején orosz drónok léptek be a lengyel légtérbe, illetve számos más szövetséges, köztük Finnország, Lettország, Litvánia, Norvégia és Románia is légterük orosz vadászgépek általi megsértéséről számoltak be.

„Teljes szolidaritásunkat fejezzük ki minden olyan szövetségessel, amelynek a légterét orosz gépek megsértették”

– fogalmazott.

Oroszország teljes felelősséget visel ezekért a cselekedetekért, amelyek a helyzet elmérgesedését szolgálják, téves számítások kockázatával járnak és életeket veszélyeztetnek – közölte. Elmondta, a NATO szeptember 12-én megerősítette keleti szárnyának védelmét szolgáló misszióját.

„Megerősítjük képességeinket, valamint elkötelezettek vagyunk elrettentési és védelmi álláspontunk mellett, többek között a hatékony légvédelem révén” – fogalmazott.

Oroszország számára nem lehet kétséges: a NATO és a szövetségesek szükség esetén a nemzetközi joggal összhangban minden szükséges katonai és nem katonai eszközt bevetnek, hogy megvédjék magukat és elrettentsenek minden fenyegetést. A NATO továbbra is az általa választott módon, időben és területen fog reagálni. A szövetségesek elkötelezettsége a washingtoni szerződés kollektív védelemről szóló 5. cikke iránt rendíthetetlen – jelentette ki.

Kérdésre válaszolva Rutte azt mondta, még túl korai megmondani, hogy Oroszország érintett-e a dán légteret megsértő drónok berepülésében, amelynek következtésben hétfőn több órára le kellett zárni a koppenhágai repülőteret. Dánia még vizsgálja a történteket – tette hozzá a főtitkár.

Oroszország felelőtlen cselekedetei nem fogják eltántorítani a szövetségeseket attól, hogy tartós kötelezettségvállalásaik szerint támogassák Ukrajnát „Oroszország brutális és nem provokált agresszív háborúja elleni önvédelemhez való jogának gyakorlásában”. Ukrajna biztonsága hozzájárul a NATO biztonságához is

– tette hozzá nyilatkozatában a NATO főtitkára.

Kiemelt kép: Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)