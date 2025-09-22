Ukrajnai háború: újabb települést foglalhattak el az oroszok

Elfoglalta az orosz hadsereg Kalinivszke települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, a „különleges hadművelet” övezetében több mint másfél ezer ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel több katonai reptér infrastruktúráját, illetve egy repülőgépipari vállalatot, nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépek tárolási és indítási helyeit, külföldi zsoldosok kiképzőközpontját, több lőszer-, üzemanyag-, valamint anyagi-műszaki raktárt, egy harckocsit és kilenc egyéb páncélozott harcjárművet, hét irányított légibombát, két HIMARS rakétát, továbbá 339 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az orosz Nyomozó Bizottság terrorcselekmény címén (SZK) büntetőeljárást indított, miután

dróntámadás érte a Szevasztopol melletti Forosz községet,

amelynek következtében három civil életét vesztette, további 15 pedig megsebesült.

Kiemelt kép: Az ukrán 44. önálló tüzérdandár katonái 2SZ22 Bohdana ukrán 155 mm-es önjáró löveggel tüzelnek az orosz állásokra a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/EPA)