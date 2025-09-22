Trump: Azt hiszem, megtaláltuk a megoldást az autizmusra

Várhatóan a Tylenol nevű gyógyszer (acetaminofen hatóanyagú) terhesség alatti használatának autizmuskockázatára fog figyelmeztetni a Trump-kormány egy sajtótájékoztató keretében, illetve arra is felhívják majd a figyelmet hogy a leucovorin, ígéretes lehet a betegség kezelésére.

Új kutatási program indul az autizmus okainak és kezelésének feltárására. A kezdeményezés az amerikai elnök személyes prioritása, Donald Trump már több ízben is aggodalmát fejezte ki az autizmus gyakoriságának emelkedése miatt – írja a The Washington Post.

A terhesség korai szakaszában alkalmazott acetaminofen hatóanyag (például, amely a Tylenol nevű gyógyszerben is megtalálható) használata növelheti az autizmus kockázatát a születendő gyermekeknél. Az amerikai sajtó szerint arra fogják figyelmeztetni a szövetségi egészségügyi tisztviselők a várandós nőket, hogy csak láz esetén szedjék ezt a szert a terhesség első szakaszában. Az intézkedés korábbi kutatásokon alapul.

Az amerikai kormány egy kevésbé ismert gyógyszer, a leucovorin használatát is támogatja, amely ígéretes eredményeket mutatott autista gyermekek kezelésében.

Ez a szer – amelyet eddig főként B9-vitamin-hiány kezelésére alkalmaztak – a korai klinikai tesztek alapján jelentős javulást hozhat a beszédkészség és a társas kommunikáció terén.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) jelenleg azt vizsgálja, hogy lehet-e hivatalosan is ajánlani ezt az autizmus kezelésére.

Az Egyesült Államokban a Nemzeti Egészségügyi Intézet új kutatási programot indít, amelynek keretében 13 kutatócsoport foglalkozik majd az autizmus okainak és kezelési lehetőségeinek feltárásával.

„Holnap lesz az egyik legnagyobb bejelentésünk orvosi szempontból országunk történetében….

Azt hiszem, megtaláltuk a megoldást az autizmusra”

– közölte vasárnap a Charlie Kirk megemlékezésén felszólaló amerikai elnök.

