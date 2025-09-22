Oroszország és Ukrajna egymást bombázták hajnalban, civilek haláláról számolt be mindkét oldal

Az orosz fél szerint a legtöbb drónt –25-25-öt – a rosztovi és a krasznodari régiók légterében semmisítettek meg. 19-et belgorodi régió, 13-at az asztraháni, tízet pedig a Krím félsziget felett lőttek le közlésük szerint.
Szergej Akszjonov, a Krími Köztársaság vezetője hétfőre virradóra arról számolt be a Telegram-csatornáján, hogy dróntámadás érte az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt félsziget déli részét,
amelynek következtében három ember életét vesztette, 16 pedig megsebesült.
A tisztségviselő szerint Szevasztopollal határos Forosz településen a több objektum megrongálódott, köztük egy iskola és egy szanatórium. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az ukrán fegyveres erők vasárnap, moszkvai idő szerint 19 óra 30 perc körül a Krím üdülőövezetében, ahol nincsenek katonai objektumok, drónokkal „szándékos terroristatámadást követett el polgári célpontok ellen”.
Belgorodból szintén három civil halottat és tíz sebesültet jelentettek.
Ukrajna is halálos áldozatokról számolt be, egy város lángba borult
Az orosz erők szeptember 21-22-én éjjel 141 Sahíd, Gerbera és más típusú drónnal támadták meg Ukrajnát – közölte az ukrán légierő az Ukrajinszka Pravda szerint.
Azt állította, hogy ezek közül 132-őt lelőttek, a maradék kilenc azonban hét különböző helyszínen becsapódott.
Ezen kívül arról is beszámolt a légierő, hogy az oroszok helyi idős szerint hajnali 4 és 6 óra közt irányított légibombákat dobtak le Zaporizzsja városában amelyek több ember halálát okozták.
A légibombák a civil infrastruktúrát találták el, autókat rongáltak meg és több helyen tüzet okoztak. Három ember meghalt, négy pedig megsérült – közölte Ivan Fedorov, a zaporizzsjai régió katonai közigazgatásának vezetője, aki szerint legalább öt bombát dobtak le az oroszok.
Kiemelt kép: Lángoló épület a dél-ukrajnai Odesszában egy orosz dróntámadás után, 2025. május 1-jén hajnalban. Ukrán források szerint két ember életét vesztette, tizenöt megsebesült.MTI/EPA/Igor Tkacsenko.