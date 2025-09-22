Oroszország és Ukrajna egymást bombázták hajnalban, civilek haláláról számolt be mindkét oldal

Az orosz légvédelem 114 ukrán drónt lőtt le, vagy fogott el Oroszország régiói felett az éjszaka folyamán – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium. Mindeközben Ukrajna szerint 141 orosz drón érkezett az éjjel, amelyek közül 132-őt lőttek le. Mindkét fél szerint civilek haltak meg az ellenfél csapásaiban.

Az orosz fél szerint a legtöbb drónt –25-25-öt – a rosztovi és a krasznodari régiók légterében semmisítettek meg. 19-et belgorodi régió, 13-at az asztraháni, tízet pedig a Krím félsziget felett lőttek le közlésük szerint.

Szergej Akszjonov, a Krími Köztársaság vezetője hétfőre virradóra arról számolt be a Telegram-csatornáján, hogy dróntámadás érte az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt félsziget déli részét,

amelynek következtében három ember életét vesztette, 16 pedig megsebesült.

A tisztségviselő szerint Szevasztopollal határos Forosz településen a több objektum megrongálódott, köztük egy iskola és egy szanatórium. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az ukrán fegyveres erők vasárnap, moszkvai idő szerint 19 óra 30 perc körül a Krím üdülőövezetében, ahol nincsenek katonai objektumok, drónokkal „szándékos terroristatámadást követett el polgári célpontok ellen”.

Belgorodból szintén három civil halottat és tíz sebesültet jelentettek.

Ukrajna is halálos áldozatokról számolt be, egy város lángba borult

Az orosz erők szeptember 21-22-én éjjel 141 Sahíd, Gerbera és más típusú drónnal támadták meg Ukrajnát – közölte az ukrán légierő az Ukrajinszka Pravda szerint.

Azt állította, hogy ezek közül 132-őt lelőttek, a maradék kilenc azonban hét különböző helyszínen becsapódott.

Ezen kívül arról is beszámolt a légierő, hogy az oroszok helyi idős szerint hajnali 4 és 6 óra közt irányított légibombákat dobtak le Zaporizzsja városában amelyek több ember halálát okozták.

Two people died as a result of the attack of #Russian fascists on #Zaporizhia. The enemy launched 5 KABs bombs on the city. As a result a private residential building was completely destroyed. ❗More people are being searched for under the rubble.#Ukraine️ pic.twitter.com/iSXfbYqWe1 — Olena_Wave🇺🇦 (@OlenaWave) September 22, 2025

A légibombák a civil infrastruktúrát találták el, autókat rongáltak meg és több helyen tüzet okoztak. Három ember meghalt, négy pedig megsérült – közölte Ivan Fedorov, a zaporizzsjai régió katonai közigazgatásának vezetője, aki szerint legalább öt bombát dobtak le az oroszok.

