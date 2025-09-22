Nyugdíjas éveit már Kínában tölti a Franciaországból hazatérő pandapár

Egészségügyi okokból novemberben visszatér Kínába a közép-franciaországi Beauval Állatkert pandapárja, mert a nőstény veseelégtelenségben szenved – közölte hétfőn a saint-aignan-i intézmény főigazgatója, Rodolphe Delord.

A négy panda közül kettőnek a tervezettnél korábbi visszatéréséről a kínai hatóságokkal közösen döntöttek – mondta a főigazgató. Hozzátette, hogy a nősténynek továbbra is jó étvágya van, és normálisan viselkedik.

A két emblematikus állat, amelyből már igen kevés él a vadonban, az óriáspandák megóvását, kutatását és szaporodását célzó nemzetközi program keretében érkezett a Beauval Állatkertbe. Az állatok novemberben utaznak a csengtui állatvédelmi központba.

A Huan Huan nevű nőstény és Jüan Ce nevű hím tartózkodását nemrégiben hosszabbították meg 2027 januárjáig.

A nőstény azonban veseelégtelenségben szenved, amely gyakori betegség a húsevő emlősöknél, ezért úgy döntöttek, hogy visszaküldik Kínába, mielőtt súlyosbodnának a gondok

– mondta a főigazgató.

Bár a panda tápláléka szinte kizárólag bambuszrügyből áll, emésztőrendszere miatt húsevőként tartják nyilván. Csak korlátozottan tudja megemészteni a bambuszban lévő cellulózt, ezért eszik meg naponta áltagosan akár 20 kiló bambuszrügyet is – olvasható az állatkert honlapján.

Visszatérése miatt a hímnek is követnie kell, míg a négyéves ikerpárjuk egyelőre Saint-Aignanban marad, az egyetlen franciaországi állatkertben, ahol óriáspandákat lehet látni.

A tizenhétéves pandapár 2012. február 15-én érkezett Franciaországba, azóta francia és kínai szakértők gondozzák és alapos orvosi megfigyelésnek vetik alá őket.

A visszatérésüket Kínába 2025. november 25. körül tervezik, hogy ott „békés nyugdíjaskorban” legyen részük.

Az óriáspandák születéskor várható élettartama áltagosan 35 év.

Az állatokat a „pandadiplomácia” keretében, Kína diplomáciai ajándékaként küldték ideiglenesen Franciaországba, ahol 2012 óta három kicsinyük született. Első bocsuk, Jüan Meng 2017 augusztusában jött a napvilágra, így ő az első Franciaországban született óriáspanda, és 2023 júliusában tért vissza Kínába.

„Két ikerlányuk, Huanlili és Jüantutu 2021-ben született, és idén kellett volna visszatérniük Kínába, de egyelőre a Beauvalban maradnak, hogy továbbra is felhívják a látogatók figyelmét ezen emblematikus állatfaj megóvásának fontosságára” – mondta az igazgató.

Rodolphe Delord reményét fejezte ki, hogy tárgyalást kezdenek a kínai féllel a partneri viszony meghosszabbításáról, és a jövőben is érkezhetnek újabb pandák.

2023-ban a Beauval Állatkert és 35 ezer állata kétmillió látogatót fogadott, a forgalma pedig 113 millió euró (44 milliárd forint) volt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Hongkongi Ocean Park )