Jól hangzik Putyin Új START-megállapodással kapcsolatos javaslata a Fehér Ház szerint

Jól hangzik Oroszország Új START-megállapodással kapcsolatos javaslata – jelentette ki Karoline Leavitt, az amerikai elnöki hivatal, a Fehér Ház szóvivője hétfőn Washingtonban.

Hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnököt tájékoztatták a javaslatról és később nyilvánosan kommentálni is szeretné azt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz biztonsági tanács hétfői ülésén jelentette be, hogy

Oroszország kész még egy évig a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartani magát a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz-amerikai Új START-megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz.

Oroszország 2023 elején felfüggesztette részvételét az Új START-ban azzal az indoklással, hogy ez kényszerű döntés volt, azon szankciók fényében hozták, amelyeket a Nyugat Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt bevezetett.

Kiemelt kép: Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, elnöki szóvivő sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Házban 2025. április 11-én. (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)