Folytatódik a boszorkányüldözés Brazíliában, Bolsonaro fia ellen is vádat emeltek

Kényszerítés miatt emeltek vádat hétfőn Eduardo Bolsonaro brazil képviselő ellen – közölte a brazil főügyész.

Az ügy Eduardo Bolsonaro apjával, Jair Bolsonaro volt elnökkel kapcsolatos, akit szeptember 11-én több mint 27 év börtönbüntetésre ítéltek a 2022-es választási veresége után elkövetett puccskísérlet miatt.

Kapcsolódó tartalom Kórházba került a nemrég 27 év börtönre ítélt volt brazil elnök Jair Bolsonaro már korábban is többször ápolásra szorult egy késelés okozta sérülés fájdalmai miatt.

A latin-amerikai ország vádhatóságának állásfoglalása szerint az ifjabb Bolsonaro „ismételten arra törekedett, hogy Brazília és az egész társadalom érdekeit saját személyes és családi céljai alá rendelje”.

Eduardo Bolsonaro az idén év elején az Egyesült Államokba utazott, hogy támogatást kérjen Donald Trump amerikai elnöktől az apja ellen folyó büntetőperek közepette.

Donald Trump július végén 50 százalékos vám bevezetéséről döntött a Brazíliából érkező árucikkekre augusztus 1-jei hatállyal. Az amerikai elnök ennek indokaként külön nevesítette a brazil igazságszolgáltatási szervek büntetőeljárását a korábbi elnök, Jair Bolsonaro ellen, ami Washington álláspontja szerint „hozzájárul a jogállamiság szándékolt leépítéséhez Brazíliában”.

Kapcsolódó tartalom Donald Trump új frontot nyitott, 50 százalékos vámot vetne ki Brazíliára

Eduardo Bolsonaro az ellene való vádemelést azzal hozta összefüggésbe, hogy Washington szankciókat vetett ki Alexandre de Moraes szövetségi bíró felesége ellen. Moraes vezette a Jair Bolsonaro elleni pert. A brazil képviselő a főügyész hivatalának dolgozóit Moraes lakájainak, az ellene felhozott vádakat pedig koholtnak nevezte.

Kiemelt kép: Jair Bolsonaro és Eduardo Bolsonaro (Kép forrása: Eduardo Bolsonaro közösségi oldala)