Donyeck megyei területeket szerezhettek vissza az ukránok

Az ukrán erők folytatják az előretörést Donyeck megyében, Dobropillja település térségében, egy nap alatt 1,3 négyzetkilométer területet szereztek vissza az orosz megszállóktól – számolt be Oleksznadr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka hétfőn a Telegramon.

A katonai vezető hozzátette, hogy ezenfelül 2,1 négyzetkilométernyi területen kutatták át és semmisítették meg az orosz csapatokat a régióban, Pokrovszknál. „A különböző irányokban harcoló roham­egységek kétszáz méter és 2,5 kilométer közötti távokon tudtak előretörni” – fejtette ki. Hozzátette, hogy a harcok során az ukrán csapatok 43 orosz katonát öltek meg, az ellenség összes vesztesége – beleértve a sebesülteket – 65 fő.

Emellett négy tüzérségi rendszert és hat drónt is megsemmisítettek az utóbbi napban az ukrán katonák a térségben. „Összességében ebben a hadműveleti irányban

szeptember 22-ig 164,5 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel az ukrán erők,

és 180,8 négyzetkilométert tisztítottak meg az orosz szabotázs- és felderítő csoportoktól. Hét település felett állítottuk helyre az ellenőrzést, kilencet megtisztítottunk az ellenség diverzánsaitól” – emelte ki Szirszkij.

Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be hétfőn, hogy egyik különleges egysége előző nap

lelőtt két orosz Be-12 típusú tengeralattjáró-elhárító repülőcsónakot

az ideiglenesen megszállt Krím területén. Kiemelték, hogy első alkalommal semmisítettek meg ilyen típusú katonai járművet, amely „drága berendezésekkel és fegyverzettel van felszerelve a tengeralattjárók felderítésére és kiiktatására”.

Az ukrán vezérkar hétfői összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége megközelítette az egymillió 103 ezret.

Az ukrán erők vasárnap megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett három orosz helikoptert, egy harckocsit, 47 tüzérségi rendszert és 403 drónt.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 30. gépesített dandárjának katonái rakétával támadják az orosz állásokat a Donyecknél húzódó fronton 2025. június 3-án. (Fotó: MTI/EPA/Szergej Kozlov)