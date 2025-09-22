Donald Tusk: Lengyelország csak teljes NATO-támogatás esetén vállalhatná a felségvizei felett repülő orosz vadászgépek lelövését

Lengyelország kész megsemmisíteni a területét fenyegető légi eszközöket, de a felségvizei felett megjelenő orosz vadászgépek lelövéséről csak akkor dönthetne, ha teljesen biztos lenne az összes NATO-tagállam támogatásában – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn egy vidéki sajtóértekezletén.

A kormányfő újságírói kérdésre nyilatkozott így azzal kapcsolatban, hogy Petr Pavel cseh elnök szombaton a Lengyelországot és Észtországot minap ért légi incidensekkel összefüggésben a cseh közszolgálati televízióban felvetette: a NATO-tagállamok lelőhetnék az orosz vadászgépeket, ha a légterüket megsértenék.

A légi eszközök lelövéséről „mindenképpen döntenünk kell akkor, amikor megsértik a területünket vagy Lengyelország fölött repülnek” – fogalmazott Tusk. Hozzátette: „A nem egészen világos helyzetek esetén (…) kétszer is megfontolandó, mielőtt döntés születik az olyan lépésekről, amelyek a konfliktus eszkalálódásával fenyegetnek.”

A kormányfő a nem egyértelmű helyzetek példájaként felidézte: pénteken két orosz harci repülőgép repült át alacsonyan a balti-tengeri Petrobaltic olajfúrótorony felett, megsértve a Lengyelország felségvizein kívül működő fúrótorony biztonsági övezetét.

Elmondta továbbá:

kormánya készen áll a Lengyelországot esetleg veszélyeztető tárgyak, például az orosz vadászgépek megsemmisítéséről szóló döntések meghozatalára,

amennyiben azok a harci gépek például a lengyel felségvizek felett repülnek.

Hangsúlyozta: „Az ilyen helyzetben száz százalékig biztosnak kell lennie, hogy az összes szövetséges pontosan ugyanígy kezeli a helyzetet, és Lengyelország nem marad magára, amikor a konfliktus nagyon éles fázisba kerül.”

„Minden tiszteletem mellett a cseh elnök nyilatkozata, illetve bejelentése itt nyilvánvalóan elégtelen” – foglalta össze Tusk.

Egy másik újságírói kérdésre a kormányfő a Lengyelország légterébe szeptember 10-én behatoló orosz drónok témájáról elmondta: a drónroncsok keresése és azonosítása még folyamatban van.

A megtalált drónok egyikénél sem állapították meg, hogy fegyverrel lett volna felszerelve

– mondta el Tusk.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök sajtóértekezletet tart a lengyel haderő 32-es számú taktikai légitámaszpontján a Lódzi vajdaságban levő Lasknál 2025. szeptember 11-én (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marian Zubrzycki)