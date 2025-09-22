Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

Csaknem 120 járatot töröl sztrájk miatt a közismert holland légitársaság

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.22. 19:54

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A KLM holland légitásaság szerdán 119 járatát törli a földi személyzet béremelést követelő sztrájkja miatt – tájékoztatott a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál hétfőn.

Az illetékes szakszervezetek által meghirdetett munkabeszüntetés reggel 6 órától délig tart az Amszterdam melletti Schiphol nemzetközi repülőtéren. A földi személyzet egy része azért nem veszi fel a munkát szerda délelőtt, mert

a szakszervezetek szerint nem elégséges a poggyászrakodók, az utasfelvételi pultnál dolgozók és a repülőgépeket a kifutópályán irányító alkalmazottak jelenlegi fizetése.

Emellett véleményük szerint bérfeszültséget okoz, hogy a cég vezetése a más területeken dolgozó alkalmazottaival nemrégiben két évre elosztva 2,25 százalékos béremelésben állapodott meg.

Kapcsolódó tartalom

A holland légitársaság honlapján közzétett információk szerint az érintett járatok túlnyomó többsége európai célállomásokra indul. A nap folyamán emellett 70 járat indulási időpontja fog változni – tájékoztattak.

A KLM földi személyzete érintett alkalmazottainak három héten belül immár ez a harmadik figyelmeztető sztrájkja.

Amennyiben a légitársaság nem válaszol érdemben a követelésekre, a szakszervezetek jövő szerdára újabb, várhatóan nyolc órán át tartó sztrájkot jelentettek be – közölte a hírportál.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/ANP/Phil Nijhuis)

közlekedéssztrájk Hollandia

Ajánljuk még

 