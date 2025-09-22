A legmagasabb biztonsági készültséggel várják a zsidó újévet Izraelben

A legmagasabb fokú biztonsági készültséggel várják a hétfő este beköszöntő zsidó újévet Izraelben, amely időszámításuk szerint az 5786. év lesz.

A Gázában folytatott háború, a legutóbbi támadássorozat és a palesztin állam elismerésének több ország általi bejelentése miatt a rendőrség és a hadsereg megerősített erőkkel készült fel terrorszervezetek és egyének esetleges merényleteinek megakadályozására az ünnep előestéjén.

Dani Levi rendőrfőkapitány utasítására megerősítették a biztonságiak jelenlétét a városok utcáin, a városok közötti útvonalakon, a nagy forgalmú helyeken, és készen állnak rá, hogy szükség esetén azonnal átálljanak a vészhelyzeti forgatókönyvekre.

Jeruzsálemben és környékén már hetek óta emelt szintű a készültség a városban naponta megjelenő sok ezer imádkozó miatt, akik a Síratófalnál esténként közösen énekelték a Szelihotot, a bűnbánó imát.

A fenyegetések árnyékában a rendőrség felhívta a fegyvertartási engedéllyel rendelkező polgárokat, hogy vegyék magukhoz fegyvereiket otthonukon kívül is, hogy gyorsan tudjanak reagálni terrortámadás esetén, és növeljék az emberek biztonságérzetét.

A megelőzés részeként több száz rendőrt vezényeltek a bevásárlóközpontokba, a nyitott piacokra és a szórakozóhelyekre. A bevásárlóközpontok biztonsági szolgálatait az ellenőrzések fokozására utasították, útellenőrző pontokat állítottak a városok bejáratához, és megpróbálják felkutatni a jogellenesen Izraelben tartózkodókat.

Éberségre kérték a lakosságot, és hogy azonnal jelentsék a szokatlan dolgokat, a gyanús személyeket.

Az ünnepek alatt az Izraelbe utazóknak szóló tanácsokról a The Jerusalem Post írt:

Ismerkedjenek meg a helyi biztonsági helyzettel.

Ne viseljenek izraeli vagy zsidó jelképeket nyilvánosan.

Kerüljék a héber nyelv nyilvános használatát.

Ne menjenek tüntetésekre vagy elhagyatott helyekre.

Legyenek éberek nagy rendezvényeken.

Óvatosan használják a közösségi médiát, különösen izraeli biztonsági szolgálatokkal vagy katonai műveletekkel kapcsolatos tartalmak esetén.

Szokásos módon ezen az ünnepen is lezárják az 1967-ben elfoglalt Ciszjordániát, a beutazási és munkavállalási engedéllyel bíró palesztinokat is csak feltétlenül szükséges esetekben, sürgős kórházi kezelésre engedik be Izraelbe.

A határőrség egységei reggel óta széleskörű bevetésben állnak, ellenőrzik a főútvonalakat, a szórakozóhelyeket és a természeti parkokat, fokozottan jelen vannak az érzékeny helyeken, a zsinagógáknál, ahol fegyveres őrök védik a hívőket. Az egyes települések önvédelmi alakulatai is készenlétbe helyezték magukat.

Kiemelt kép: Jeruzsálem, 2024. július 12. (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)