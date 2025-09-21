Elkezdődött Charlie Kirk gyászszertartása, hamarosan Donald Trump is beszédet mond

Három órával Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista gyászszertartásának kezdete előtt már óriási volt a tömeg a helyszínen – mondta Náray Balázs, a közmédia washingtoni tudósítója vasárnap az M1 aktuális csatornán.

A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító azt mondta, nagy a készültség, hiszen beszédet mond a búcsúztatáson Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, J. D. Vance alelnök, Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter, valamint Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk is.

Náray Balázs hozzátette: a hatóságok minden gyanús jelre reagálnak, mivel egy szombati hír szerint a szertartás helyszínének közelében elfogtak egy férfit, aki rendőrnek adta ki magát, fegyver is volt nála.

Nagy a készültség az Egyesült Államokban, rendkívüli biztonsági intézkedések vannak életben Charlie Kirk gyászszertartása miatt

A tudósító kitért arra is, hogy a merénylet óta jelentősen megnövekedett a Charlie Kirk által alapított szervezet, a Turning Point USA helyi csoportjainak száma: korábban néhány ezer ilyen helyi szervezet működött, azóta viszont több mint ötvenezer alapítási szándéknyilatkozat érkezett. A szervezők korábban azt közölték, hogy százezres tömeget várnak a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista búcsúztatására.

Elkezdődött a gyászszertartás

Náray Balázs később közölte, hogy magyar idő szerint 20 órakor elkezdődött a gyászszertartás.

Beszámolója szerint megtelt a szertartásnak helyet adó State Farm stadion, valamint az a kisebb csarnok is, amelyben kivetítőn lehet követni az eseményt, de még így is tízezrek rekedtek kint.

Kitért arra is, hogy a közbeszéd továbbra is megosztott Charlie Kirk személyét illetően: míg a demokraták megosztó személyiségnek és gyűlöletkeltőnek tartják, addig a konzervatívokat egységbe kovácsolta a halála.

A búcsúztatás után szűk, családi körben lesz a temetés, amelyről kegyeleti okokból nem adtak meg részleteket.

Kiemelt kép: Virrasztást tartanak a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista emlékére gyászolók a Utah állambeli Provóban 2025. szeptember 12-én. A 31 éves Kirköt, a Turning Point USA nevû szervezet alapítóját szeptember 10-én lõtték agyon egy vitafórumon a Utah Valley Egyetemen. A feltételezett elkövetõt, a 22 éves amerikai Tyler Robinsont a rendõrök elfogták. (Fotó: MTI/AP/Lindsey Wasson)