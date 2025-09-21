Kutyaszorítóban a brit miniszterelnök: elismerné Palesztinát, pedig a lakosság 90 százaléka elutasítja

Keir Starmer kezdeményezésére Nagy-Britannia hivatalosan is elismeri a palesztin államiságot, miközben a lakosság többsége ellenzi a lépést. Egy friss közvélemény-kutatás szerint a britek 90 százaléka utasítja el a brit miniszterelnök döntését, amely a Hamász terrorszervezetre is kedvezően hathat.

Keir Starmer brit minisztereknök kezdeményezése alapján Nagy-Britannia hivatalosan is elismeri a palesztin államiságot. A közvélemény jelentős része ugyanakkor nem támogatja a brit miniszterelnök döntését – írja The Thelegraph.

Egy közvélemény-kutatás szerint tízből csaknem kilenc brit nem támogatja Palesztina feltétel nélküli elismerését. A JL Partners felmérése alapján a brit lakosság túlnyomó többsége ellenzi, hogy Keir Starmer nem szab feltételeket. A megkérdezettek egyetértenek abban, hogy palesztin állam elfogadásáéért cserébe a Hamász iszlamista terrorszervezet tűzszüneti megállapodását és az izraeli túszok szabadon bocsátását kellett volna előírni.

A támogatók aránya mindössze 13 százalék, míg a Munkáspárt szavazói között ez az arány 11 százalék. A megkérdezettek 51 százaléka kifejezetten ellenzi az elismerést, tekintettel arra, hogy a Hamász továbbra is ellenőrzi Gázát és nem engedte szabadon a túszokat.

A JL Partners társalapítója, James Johnson szerint a felmérés „kapcsolatvesztést” mutat a nyilvánosság és Keir Starmer között.

„Csak a megkérdezettek 13 százaléka gondolja úgy, hogy az Egyesült Királyságnak feltétel nélkül kellene elismernie Palesztinát. A Munkáspárt szavazói között ez mindössze 11 százalék, és a kulcsfontosságú átpártoló szavazóknál mindössze 8 százalék” – hangsúlyozta a közvélemény-kutató cég társalapítója.

A kritikusok szerint a brit miniszterelnök döntése lerombolja Nagy-Britannia befolyását Izrael és a Hamász felett, mivel elveszi a terrorszervezet ösztönzését a Gázában maradt túszok szabadon bocsátására.

Nemzetközi vitákat váltott ki Keir Starmer döntése

A brit miniszterelnök júliusban az ENSZ Közgyűlése előtt jelentette ki, hogy a hónap végén elismeri a palesztin államiságot, amennyiben Izrael nem teljesít egy sor feltételt, beleértve a tartós tűzszünetet és a segélyszállítmányokat.

Szombaton a Hamász túszok családtagjai is reagáltak a palesztin állam elismerésére, kiemelve hogy Keir Starmer „gyilkosokat jutalmaz” a döntésével.

Kemi Badenoch, a brit Konzervatív Párt vezető politikusa pénteken úgy nyilatkozott, hogy Palesztina elismerése „jutalom a terrorizmusért”.

Ephraim Mirvis főrabbi szerint a döntés „történelmi külpolitikai hiba, amely csak akadályozza a béke ügyét”.

A brit miniszterelnök lépése nemzetközi visszhangot is kiváltott, valamint komoly nézeteltérést eredményezett Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között. Donald Trump a héten Keir Starmerrel közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy nem ért egyet a brit miniszterelnökkel.

Az amerikai elnök elsődlegesen az Izraelből elhurcolt túszok azonnali szabadon engedését oldaná meg. Mint írtuk, a Gázában tartó izraeli hadműveletek előzményeként a Hamász 2023. október 7-én Izrael déli térségében terrortámadást hajtott végre, amelyben 1200 ember meghalt, több mint háromezren megsérültek. A terrorszervezet fegyveresei 251 túszt hurcoltak el, akik közül sokan még mindig nem térhettek haza.

A beszámolók szerint a terroristák különös brutalitással jártak el, gyerekeket lőttek agyon, csecsemőket fejeztek le, tömeges nemi erőszakot követtek el, és családokat mészároltak le az otthonaikban. A sokkoló vérengzés alapjaiban változtatta meg a térség biztonsági helyzetét, és közvetlenül a jelenleg is zajló háborúhoz vezetett.

Kiemelt kép: Keir Starmer brit miniszterelnök 2025. április 24-én (Fotó: MTI/EPA pool/Tolga Akmen)