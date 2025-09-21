Káosz Hollandiában: migrációellenes tüntetők csaptak össze a rendőrökkel – VIDEÓ

Zavargások törtek ki Hágában egy migrációs politika elleni tüntetésen – írja a Die Welt. A békésnek indult szombati demonstráció hamar erőszakba torkollott, a résztvevők megbénították a forgalmat, és a rendőrökre is rátámadtak. A hatóságok könnygázzal és vízágyúkkal próbálták feloszlatni a tömeget.
Az ANP holland hírügynökség szerint kezdetben több ezer ember vett részt az eseményen. A tüntetők a menedékjogi szabályok szigorítását és megfizethetőbb lakhatást követeltek. A békés demonstráción akkor szabadultak el az indulatok, amikor a tüntetők egy csoportja – mintegy 1500 fő – felrohant az A12-es autópályára, ahol megbénították a forgalmat.
A rendőrség azonnal lezárta az útszakaszt, majd a tiltakozók a városközpontban vonultak, ahol betörték a Demokraták 66 elnevezésű szociálliberális párt irodájának az ablakait.
A tüntetők egy rendőrautót is felgyújtottak, valamint kövekkel, üvegekkel és tűzijátékkal támadtak rá a rendőrökre.
A holland kormány és több párt is elítélte az erőszakos demonstrációt. Geert Wilders, a jobboldali-patrióta Szabadságpárt (PVV) vezetője szintén bírálta a rendőrök elleni támadásokat, valamint kemény fellépést sürgetett: „Az autópályák eltorlaszolása és a rendőrség elleni erőszak teljesen elfogadhatatlan” – tette hozzá a politikus.
A szombati zavargások hátterében a migrációs politika körüli heves viták állnak. Geert Wilders és pártja már régóta követeli, hogy „a valaha volt legszigorúbb menedékjogi törvényt” vezessék be Hollandiában. Habár a Szabadságpárt kormányzati szerephez jutott tavaly, a menekültpolitikai viták miatt idén júniusban bomlott fel a koalíció. Az új parlamenti választásokat október végére írták ki.
Hollandiában az utóbbi hónapokban több városban is hasonló megmozdulásokat tartottak a bevándorlók ellen. Szeptember elején a holland rendőrség egy kétszázfős demonstrációt oszlatott fel az Amszterdam melletti Uithoorn településen. Az emberek két, megépíteni tervezett menekültszállás ellen tiltakoztak, majd megpróbáltak behatolni a városházára. A polgármester és az alpolgármesterek hiába próbálták párbeszéddel megoldani a helyzetet, a rendőrség végül kénytelen volt gumibottal szétoszlatni a tömeget.
Legkevesebb 30 embert állított elő a holland rendőrség
Jan van Zanen, Hága főpolgármestere a rendőrség illetékesével tartott közös sajtótájékoztatót vasárnap. A beszámoló szerint a holland rendőrség legkevesebb 30 embert állított elő a szombati bevándorlásellenes tüntetésen – adta hírül az MTI a Dutch News hírportál információi alapján.
A tüntetők a holland parlament épületkomplexumát is megpróbálták megrohamozni, és több újságírót is megsebesítettek. A holland rendőrség nem számítottak arra, hogy demonstrálók ilyen mértékű erőszakot alkalmaznak majd.
A szombati tüntetésen két rendőr is megsérült, valamint a tiltakozásról tudósító sajtófotós kórházba került, miután arcon ütötték.
Karin Krukkert hágai rendőrfőnök a sajtóértekezleten elmondta, hogy a rendőrség speciális egységet állított fel a rendzavarók felkutatására, különösen azokra összpontosítva, akik erőszakot követtek el a rendőrök és az újságírók ellen, valamint vagyontárgyakat megrongáltak meg.
Kiemelt kép: A holland migrációs politika ellen, a bevándorlás korlátozását követelő tüntetők felgyújtott rendőrautó mellett Hágában 2025. szeptember 20-án (Fotó: MTI/EPA/ANP/Josh Walet)