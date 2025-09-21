Káosz Hollandiában: migrációellenes tüntetők csaptak össze a rendőrökkel – VIDEÓ

Több ezren vonultak szombaton az utcákra Hágában, hogy a holland migrációs politika ellen tiltakozzanak. A demonstráció végül erőszakba torkollott, a résztvevők megbénították a forgalmat, összecsaptak a rendőrökkel és egy autót is felgyújtottak.

Zavargások törtek ki Hágában egy migrációs politika elleni tüntetésen – írja a Die Welt. A békésnek indult szombati demonstráció hamar erőszakba torkollott, a résztvevők megbénították a forgalmat, és a rendőrökre is rátámadtak. A hatóságok könnygázzal és vízágyúkkal próbálták feloszlatni a tömeget.

Az ANP holland hírügynökség szerint kezdetben több ezer ember vett részt az eseményen. A tüntetők a menedékjogi szabályok szigorítását és megfizethetőbb lakhatást követeltek. A békés demonstráción akkor szabadultak el az indulatok, amikor a tüntetők egy csoportja – mintegy 1500 fő – felrohant az A12-es autópályára, ahol megbénították a forgalmat.

A holland migrációs politika ellen, a bevándorlás korlátozását követelve tüntetnek Hágában 2025. szeptember 20-án (Fotó: MTI/EPA/ANP/Josh Walett)

A rendőrség azonnal lezárta az útszakaszt, majd a tiltakozók a városközpontban vonultak, ahol betörték a Demokraták 66 elnevezésű szociálliberális párt irodájának az ablakait.

A tüntetők egy rendőrautót is felgyújtottak, valamint kövekkel, üvegekkel és tűzijátékkal támadtak rá a rendőrökre.

De politieauto werd gisteren omver gegooid door gemaskerde mannen met bivakmutsen en capuchons. Dit zijn geen rechtse demonstranten, dit zijn provocateurs/romeo’s. Er kwam eindelijk een anti-immigratie beweging op gang in Nederland. De demonstratie moest daarom in een negatief… pic.twitter.com/JENuupHFFS — Strijder124 (@Strijder124) September 21, 2025

A holland kormány és több párt is elítélte az erőszakos demonstrációt. Geert Wilders, a jobboldali-patrióta Szabadságpárt (PVV) vezetője szintén bírálta a rendőrök elleni támadásokat, valamint kemény fellépést sürgetett: „Az autópályák eltorlaszolása és a rendőrség elleni erőszak teljesen elfogadhatatlan” – tette hozzá a politikus.

A szombati zavargások hátterében a migrációs politika körüli heves viták állnak. Geert Wilders és pártja már régóta követeli, hogy „a valaha volt legszigorúbb menedékjogi törvényt” vezessék be Hollandiában. Habár a Szabadságpárt kormányzati szerephez jutott tavaly, a menekültpolitikai viták miatt idén júniusban bomlott fel a koalíció. Az új parlamenti választásokat október végére írták ki.

„Wij willen ons Nederland terug”. Zo liepen grote groepen in het zwart geklede jongens vanochtend al provocerend door #DenHaag. De sfeer was niet fijn. Dit gaat mis zeiden we. En inderdaad #demonstratie #malieveld loopt uit de klauwen. Dit Nederland wil ik helemaal niet #elsfest! pic.twitter.com/O2JheI3wxV — Lucia Nuijts (@cnuijts) September 20, 2025

Hollandiában az utóbbi hónapokban több városban is hasonló megmozdulásokat tartottak a bevándorlók ellen. Szeptember elején a holland rendőrség egy kétszázfős demonstrációt oszlatott fel az Amszterdam melletti Uithoorn településen. Az emberek két, megépíteni tervezett menekültszállás ellen tiltakoztak, majd megpróbáltak behatolni a városházára. A polgármester és az alpolgármesterek hiába próbálták párbeszéddel megoldani a helyzetet, a rendőrség végül kénytelen volt gumibottal szétoszlatni a tömeget.

Legkevesebb 30 embert állított elő a holland rendőrség

Jan van Zanen, Hága főpolgármestere a rendőrség illetékesével tartott közös sajtótájékoztatót vasárnap. A beszámoló szerint a holland rendőrség legkevesebb 30 embert állított elő a szombati bevándorlásellenes tüntetésen – adta hírül az MTI a Dutch News hírportál információi alapján.

A tüntetők a holland parlament épületkomplexumát is megpróbálták megrohamozni, és több újságírót is megsebesítettek. A holland rendőrség nem számítottak arra, hogy demonstrálók ilyen mértékű erőszakot alkalmaznak majd.

A szombati tüntetésen két rendőr is megsérült, valamint a tiltakozásról tudósító sajtófotós kórházba került, miután arcon ütötték.

Karin Krukkert hágai rendőrfőnök a sajtóértekezleten elmondta, hogy a rendőrség speciális egységet állított fel a rendzavarók felkutatására, különösen azokra összpontosítva, akik erőszakot követtek el a rendőrök és az újságírók ellen, valamint vagyontárgyakat megrongáltak meg.

Kiemelt kép: A holland migrációs politika ellen, a bevándorlás korlátozását követelő tüntetők felgyújtott rendőrautó mellett Hágában 2025. szeptember 20-án (Fotó: MTI/EPA/ANP/Josh Walet)