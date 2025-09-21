Káosz az európai reptereken: vasárnap is járattörléseket okozott a brüsszeli kibertámadás

Több európai repülőtéren továbbra is késésekkel kellett szembesülniük az utasoknak vasárnap, miután kibertámadás érte a beszállási rendszerek szolgáltatóját.

A berlini, brüsszeli, dublini és londoni repülőterek szombaton az informatikai problémák miatt utasforgalmi zavarokról számoltak be – közölte az Eurocontrol légiforgalmi irányító szervezet.

A londoni Heathrow repülőtér és a német fővárost kiszolgáló Berlin-Brandenburg (BER) repülőtér közölte, hogy az amerikai Collins Aerospace vállalatot érintette a kibertámadás.

A repülőgépipar különböző területein tevékenykedő cég a dpa német hírügynökségnek megerősítette, hogy „tudomást szerzett a MUSE szoftverünk kiberbiztonsági zavaráról egyes repülőtereken”.

Vasárnapi közleményében a berlini repülőtér tájékoztatta az utasokat, hogy továbbra is hosszabb várakozási időkre és esetleges késésekre kell számítaniuk.„Kérünk minden utast, hogy legyen a lehető legjobban felkészülve. A BER repülőtér a légitársaságokkal és a földi kiszolgáló szolgáltatókkal együtt minden tőle telhetőt megtesz, hogy a zavarokat a lehető legkisebb mértékben tartsa” – írta a repülőtér.

A tájékoztatás szerint a terminálok működése zökkenőmentes, és azt tanácsolta az utasoknak, hogy online vagy a repülőtér önkiszolgáló gépein jelentkezzenek be.

Szombaton négy érkezést és nyolc indulást töröltek a repülőtéren. Sok más járat késett, a repülőtér személyzete papírlisták és íróeszközök használatára kényszerült a számítógépek helyett a bejelentkezési eljárások lebonyolításához.

Szombaton legalább 10 járatot töröltek a brüsszeli repülőtéren, 17 másik pedig több mint egy órás késéssel indult, hosszú sorok alakultak ki a bejelentkezésnél.

Kiemelt kép: A lezárt Heathrow repülőtér 2-es Termináljának bejárata Londonban 2025. március 21-én (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)