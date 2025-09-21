Elutasították a tálibok Trump ajánlatát az amerikai elnök figyelmeztetése ellenére

Az elnök csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat az afgán tisztségviselőkkel a támaszpont feletti ellenőrzés visszaszerzésről, és reményét fejezte ki, hogy a tálibok nyitottak lesznek az amerikai katonaság visszatérésére. Trump szombaton a Truth Social nevű közösségi platformján hozzátette, hogy
„ha Afganisztán nem adja vissza a bagrami légitámaszpontot azoknak, akik építették, nagyon rossz dolgok fognak történni!”
A tálibok fő szóvivője, Zabihullah Mudzsahid elutasította a visszatérési ajánlatot, és sürgette az Egyesült Államokat, hogy a kérdésben „reális és racionális” álláspontra helyezkedjen. Afganisztán gazdaságorientált külpolitikát folytat, és kölcsönös és közös érdekek alapján konstruktív kapcsolatokat keres minden állammal – írta Mudzsahid az X közösségi portálon.
Hozzátette: minden kétoldalú tárgyalás során következetesen az Egyesült Államok értésére adták, hogy Afganisztán függetlensége és területi integritása rendkívül fontos. Hangoztatta:
a dohai megállapodás értelmében az Egyesült Államok ígéretet tett arra, hogy „nem fog erőszakot alkalmazni, nem fogja fenyegetni Afganisztán területi integritását vagy politikai függetlenségét, és nem avatkozik be annak belügyeibe”
– írta szóvivő.
Kijelentette: az Egyesült Államoknak hűnek kell maradnia vállalásaihoz.
Az afgán média idézte Fazihuddin Fitratot, a kabuli védelmi minisztérium kabinetfőnökét is, aki kijelentette, hogy „lehetetlen a megállapodás akár csak egyetlen négyzetcentiméterről”.
Tavaly augusztusban a tálibok a Bagramban történt hatalomátvételük harmadik évfordulóját nagyszabású katonai díszszemlével ünnepelték, melyen az elhagyott amerikai felszereléseket mutatták be.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Keir Starmer brit miniszterelnökkel a brit kormányfők Chequers vidéki rezidenciáján tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 18-án (Fotó: MTI/EPA pool/Neil Hall)