Szélsőbaloldali csoportok szabotálják a közszolgáltatásokat Németországban és Franciaországban

Franciaország egyik tengerentúli megyéjében mintegy 150 ezer ember ivóvízellátását sodorták veszélybe a szélsőségesek által végrehajtott szabotázsakciók, de a martinique-i akciókhoz hasonló kísérletek történtek Párizsban is, ahol sokan a csütörtökre tervezett szakszervezeti tüntetések radikalizálódásától tartanak. Eközben a német fővárost múlt hét kedden sújtotta jelentős áramkimaradás, melyet Berlinben a szélsőbaloldali csoportok szabotázsakciói eredményeztek.

Az elmúlt napokban az Európai Unió két legnagyobb gazdaságával rendelkező országban, Franciaországban és Németországban is a szélsőbaloldalhoz köthető csoportok hajtottak végre olyan szabotázsakciókat, melyek a lakosság ivóvíz-, illetőleg villamos áram ellátását, a közellátást veszélyeztetik.

A Martinique-on található La Trinitében a szélsőségesek lezártak egy vízszelepet egy a tengerentúli megye déli részére szállította a vizet. A szabotázsakció mintegy 150 ezer embert érintett.

A beszámoló szerint ugyanezen helyszínről egy második akciót is jelentettek, amely az ivóvízüzemet ellátó nyersvíz-létesítmény leállítását foglalta magában. A francia belügyminiszter arról számolt be, hogy Párizs vízellátásának blokkolására is tettek kísérleteket a szélsőségesek.

Sikerült feloldani az ívóvízellátás blokkolását, de újabb szélsőséges akcióktól kell tartani Franciaországban

A Le Figaro tudósítása szerint Bruno Retailleau úgy tájékoztatott, hogy a szélsőségesek által a vízhálózat szabotálására tett kísérletet úgy Martinique-on, mint a fővárosban meghiúsították, a blokkolásokat feloldották, ám a szakszervezeti tüntetések kapcsán ismét hasonló akcióktól kell tartani és a belügyminiszter ezek bekövetkezése esetén a rendőrség szigorú fellépését helyezte kilátásba.

A francia lap tudósításában arról is írt, hogy országszerte mintegy 80 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak, akiknek a munkáját huszonhat úgynevezett „kentaur”, a csendőrség többfunkciós, számos esetben bevethető páncélozott járművei és tíz vízágyú is segíti.

Összecsapás és rombolás

Az MTI az AFP hírügynökségre hivatkozva ismertette a francia belügyminisztérium közleményét, mely szerint a tárca arra számít, hogy a kormány megszorítási tervei miatt a szakszervezetek által szervezett csütörtöki megmozdulásokon országszerte 600 és 900 ezer között lehet a résztvevők száma, ebből 100 ezren tüntethetnek Párizsban. Laurent Nunez párizsi rendőrfőnök azzal számol, hogy a sztrájknapon több ezer rendbontó is megjelenik.

A közlemény szerint több száz, akár több ezer radikális szándékozik beépülni Párizsban a szakszervezeti felvonulásba, hogy „összecsapjanak és romboljanak”, a rendőrség ezért arra kérte a kereskedőket, hogy „zárják be üzleteiket, és barikádozzák el a kirakatokat”.

A szakszervezeti tüntetés menetéhez a hatóságok szerint nagy valószínűséggel olyan kockázatos személyek fognak csatlakozni, akik black bloc – azaz fekete ruhát viselő anarchista rendzavaró – csoportokba szerveződhetnek a tömegben, és erőszakos cselekményeket akarnak majd elkövetni, elsősorban „a kapitalizmus jelképeit, a közhatalom szimbólumait vagy az izraeli kormányhoz kapcsolódó intézményeket célba véve”.

A tájékoztatás szerint a rendfenntartók Párizson kívül a Rennes, Nantes, Toulouse, Dijon, Lyon, Montpellier és Bordeaux városaiban rendezendő tüntetéseken is zavargásokra számítanak.

Berlinben ötvenezer háztartás maradt áram nélkül, amikor szélsőbalos anarchisták felgyújtottak két villanyoszlopot

A Courrier international online felületén arról számolt be, hogy Berlin déli részét múlt kedden sújtotta hatalmas áramkimaradás. A francia hetilap a BZ berlini bulvárújságra hivatkozva egyebek között arról írt, hogy az eset mögött anarchista csoportok akciói állhatnak.

Németország fővárosában mintegy 50 ezer otthon maradt áram nélkül annak a szabotázsakciónak az eredményeképpen, melynek során a szélsőségesek két villanyoszlopot gyújtottak fel. Nem sokkal később egy anarchista csoport az Indymedia szélsőbaloldali digitális platformon tett közzé egy nyilatkozatot, melyben azt állították, hogy

akciójukkal Európa technológiai szektorának egyik legfontosabb helyének, az Adlershof Parknak a bezárását akarták elérni.

A Courrier international szerint az Adlershof Park a Német Repülési Központnak, a mesterséges intelligenciával és az új technológiákkal foglalkozó kutatóhelyeknek, valamint olyan vállalatoknak ad otthont, mint a Siemens és az Atos.

Idősotthonokat és tűzoltóállomásokat is sújtott az anarchisták akciója

A szélsőségesek szerint „ezek a helyszínek kutatásaik révén a katonai-ipari rendszert és más országok népeinek és erőforrásainak kizsákmányolását szolgálják, ezáltal felgyorsítva a természet pusztulását”, ezért „szerintük meg kell támadni a stratégiai infrastruktúrát, például a villamosenergia-hálózatokat, és így az emberek és a természet rabszolgasorba taszításának fő vektorait, irányítási szakaszait kell megcélozni”. Azonban ezek a – végül múlt hét szerdán megfékezett – tüzek, az alapvető infrastruktúrát, például az idősotthonokat és a tűzoltóállomásokat is áram nélkül hagyták.

A szabotázs elkövetői csupán félszívvel kértek bocsánatot az érintettektől és azt közölték, hogy kezdeti céljaik között nem szerepelt az, hogy cselekményeik a lakóövezeteket is érintsék, ami azonban tény, hogy szeptember 10-én szerda reggel még mindig mintegy 20 ezer otthon volt áram nélkül a szélsőbaloldaliak akciójának következtében – olvasható a francia lap beszámolójában.

Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)