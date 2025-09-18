Leveszik a képernyőről az ismert tévés műsorát a Charlie Kirkről tett kijelentései miatt

Donald Trump üdvözölte, hogy az ABC amerikai televíziós társaság meghatározatlan időre szünetelteti egyik legnézettebb műsora, Jimmy Kimmel késő esti show-jának sugárzását a műsorvezető Charlie Kirkkel kapcsolatos kijelentése miatt.

Jimmy Kimmel napi show-műsorának hétfői adásában a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinsont az amerikai elnök támogatóinak egyikeként írta le, ami a nyomozás hivatalosan közölt megállapításai szerint nem felel meg a valóságnak. Emellett azt állította, hogy a konzervatív személyiség halálából a Donald Trump mögött álló, úgynevezett MAGA-konzervatívok próbálnak politikai tőkét kovácsolni.

A Fox News beszámolója szerint hétfőn Kimmel azzal vádolta a konzervatívokat, hogy „új mélypontokat” értek el, amikor megpróbálták baloldali ideológiát tulajdonítani a 22 éves gyanúsított Tyler Robinsonnak, annak ellenére, hogy az ügyészek a keddi vádiratukban megerősítették ezeket a kapcsolatokat.

„A hétvégén új mélypontra süllyedtünk, amikor a MAGA-banda kétségbeesetten megpróbálta úgy beállítani ezt a fiút, aki meggyilkolta Charlie Kirköt, mintha nem is közülük való lenne, és mindent megtett, hogy politikai pontokat szerezzen belőle”

– mondta Jimmy Kimmel.

Az ABC televízió anyavállalata, a Disney szóvivője szerdán jelentette be a döntést a műsor felfüggesztéséről. A bejelentést közvetlenül megelőzte egy másik médiavállalat, az Egyesült Államokban több száz televízióállomást birtokló Nexstar Media Group közleménye, amely jelezte, hogy a portfóliójába tartozó, és az ABC-vel partnerségben működő televíziókon a belátható jövőben nem sugározza a Jimmy Kimmel Live show-műsort. Andrew Alford sértőnek és érzéketlennek nevezte Kimmel megjegyzéseit, és azt mondta, hogy a műsor sugárzása nem szolgálja a közérdeket.

Az ABC döntését Donald Trump is üdvözölte, és gratulált a műsorszolgáltatónak, amiért „végre volt bátorsága megtenni, amit meg kellett tenni”. Az amerikai elnök a Truth Social-ön azt írta:

„Kimmelnek semmilyen tehetsége sincs, és még (Stephen) Colbertnél is rosszabb a nézettségi mutatója, ha ez egyáltalán lehetséges. Így Jimmy és Seth, két totális vesztes maradt a Fake News NBC-n.”

Kiemelt kép: Jimmy Kimmel (Forrás: Youtube/Jimmy Kimmel Live)