Jelentős részvételre és zavargásokra számítanak Franciaországban a hatóságok a csütörtöki országos tiltakozónapon

A francia belügyminisztérium arra számít, hogy a kormány megszorítási tervei miatt a szakszervezetek által szervezett csütörtöki megmozdulásokon országszerte 600 és 900 ezer között lehet a résztvevők száma, ebből 100 ezren tüntethetnek Párizsban. Laurent Nunez párizsi rendőrfőnök azzal számol, hogy a sztrájknapon több ezer rendbontó is megjelenik.

A prefektus által az AFP helyi hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint több száz, akár több ezer radikális szándékozik beépülni Párizsban a szakszervezeti felvonulásba, hogy „összecsapjanak és romboljanak”. A rendőrség ezért arra kérte a kereskedőket, hogy „zárják be üzleteiket, és barikádozzák el a kirakatokat”.

A szakszervezetek közös tüntetése délután 2 órakor indul a Bastille tértől a Nation tér irányába. A menet útvonalán található boltoknak – amelyek célpontjai lehetnek erőszakos csoportoknak –, a prefektúra e-mailben ajánlásokat fogalmazott meg az üzlethelyiségek védelme érdekében.

„A fogyasztásellenes üzenetekre és olyan erőszakos akciókra tekintettel, amelyek a biztonsági erőket próbálják majd lefoglalni, a bevásárlóutcákat ismételten fokozottan figyelni fogjuk, hogy megelőzzük az esetleges rongálásokat”

– írta a prefektúra.

A szakszervezeti tüntetés menetéhez a hatóságok szerint nagy valószínűséggel olyan kockázatos személyek fognak csatlakozni, akik black bloc – azaz fekete ruhát viselő anarchista rendzavaró – csoportokba szerveződhetnek a tömegben, és erőszakos cselekményeket akarnak majd elkövetni, elsősorban „a kapitalizmus jelképeit, a közhatalom szimbólumait vagy az izraeli kormányhoz kapcsolódó intézményeket célba véve”.

A hatóságok mintegy 100 ezer tüntetőre számítanak Párizsban, s körülbelül 6 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítottak a főváros biztonságának biztosítása érdekében, ahol a közlekedési útvonalak lezárására lehet számítani. Országos szinten 600 és 900 ezer tüntetővel számol a belügyminisztérium szerdai előrejelzése szerint, és 80 ezer rendfenntartót vezényel összesen az utcákra.

Szeptember 10-én, a Zárjunk le mindent! felszólítással szervezett állampolgári mozgalom tüntetésén mintegy 200 ezren vettek részt országszerte, míg 2023-ban a nyugdíjreform elleni tiltakozónapokon rendszeresen egymillió tüntető vett részt, a rekordot 1,4 millió jelentette.

A rendfenntartók Párizson kívül Rennes, Nantes, Toulouse, Dijon, Lyon, Montpellier és Bordeaux tüntetésein is számítanak zavargásokra.

A szakszervezetek a 250 településen meghirdetett tüntetések mellett minden jelentős ágazatban sztrájkra szólítottak fel, hogy tiltakozzanak a nyáron, még az előző kormányfő, Francois Bayrou által bejelentett 44 milliárd eurós költségvetési megtakarítási terv ellen, amelyet egyelőre az új miniszterelnök, Sébastien Lecornu sem vetett el.

A kormányfő a héten megkezdte a konzultációkat a politikai, szakszervezeti és munkaadói erőkkel egy olyan kormány megalakítása érdekében, amely képes lesz túlélni az ellenzék által már bejelentett újabb bizalmatlansági indítványt.

Kiemelt kép: Az elmúlt időszakban számos tüntetés torkollott zavargásokba, erőszakba Franciaországban (Fotó: MTI/AP/Christophe Ena)