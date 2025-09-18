Díszvacsorát tartottak Donald Trump tiszteletére, III. Károly méltatta az amerikai elnököt

Elismerően szólt az amerikai elnök konfliktusrendezési törekvéseiről a brit uralkodó, aki hangoztatta, hogy az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok újból együtt áll ki az agresszió elrettentéséért és a béke megteremtéséért.

III. Károly király szerdán állami látogatáson fogadta Donald Trumpot és feleségét, Melania Trumpot a London nyugati határában emelkedő windsori kastélyban.

Az elnöki házaspár tiszteletére adott esti fényűző banketten elmondott beszédében az uralkodó úgy fogalmazott: az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokat minden idők legszorosabb védelmi, biztonsági és hírszerzési kapcsolatrendszere köti össze, és a két ország két világháborúban harcolt vállvetve a zsarnokság ellen.

A király szerint ma, amikor „Európát ismét zsarnokság fenyegeti”, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok újból együtt áll ki az agresszió elrettentéséért és a béke megteremtéséért.

Az uralkodó elismerően szólt arról, hogy Trump személyes elkötelezettséget tanúsít a világ legmakacsabb konfliktusainak megoldására.

III. Károly hangsúlyozta a természeti környezet megvédésének fontosságát is. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat jövőre esedékes 250. évfordulójára utalva úgy fogalmazott, hogy a világot meg kell őrizni a következő 250 év nemzedékei és az utánuk következő generációk számára is.

Felidézte, hogy Donald Trump hivatali elődei hozták létre a világ első nemzeti parkjait.

Hangsúlyosan szólt a brit uralkodó a kétoldalú kereskedelem fontosságáról is. III. Károly király kijelentette:

a jelenlegi Trump-kormányzat első kereskedelmi megállapodásának az Egyesült Királyság volt a kedvezményezettje, és „nem fér hozzá kétség, hogy még ennél is tovább lehet menni ennek az új partnerségi viszonyrendszernek a kialakításával”.

Ez szokatlanul egyenes politikai utalás volt a brit uralkodó részéről a londoni kormány egyik fő törekvésére, amelynek célja az Egyesült Államok által érvénybe léptetett vámintézkedések további enyhítése.

Keir Starmer brit miniszterelnök májusban jelentette be, hogy jelentős vámengedményekről született kétoldalú megállapodás az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között. Az egyezmény alapján az amerikai piacra exportált brit acél és alumínium vámmentessé válik, és évente százezer brit gyártású gépkocsit 10 százalékos vámmal lehet az Egyesült Államokba exportálni a Washington által eredetileg kirótt 27,5 százalék helyett.

Trump és Starmer csütörtökön kétoldalú találkozót tart, és a munkáspárti brit miniszterelnök többször hangoztatta azt a reményét, hogy sikerül további kereskedelmi engedményekre rábeszélni az amerikai elnököt.

A szerda esti windsori banketten elhangzott válaszbeszédében Donald Trump erre nem tért ki, de hangsúlyozta, hogy a két országot olyan szoros kapcsolatrendszer fűzi össze, amelynek leírására még a gyakran hangoztatott „különleges” jelző sem elégséges.

Kiemelte ezzel összefüggésben, hogy ő az első amerikai elnök, aki másodszor járhat állami látogatáson – vagyis hivatalosan a brit uralkodó vendégeként – az Egyesült Királyságban.

Trump dicsérte saját kormányának eddigi teljesítményét.

„Egy éve még nagyon beteg országunk volt, ma már azonban, úgy hiszem, a miénk a legvonzóbb ország az egész világon”

– fogalmazott az amerikai elnök.

A szerda esti windsori díszvacsorára 160 vendég volt hivatalos, köztük az amerikai technológiai ágazat legnagyobb vállalatainak vezérigazgatói. Jelen volt mások mellett Tim Cook, az Apple vezetője, Sam Altman, az OpenAI első embere és and Satya Nadella, a Microsoft elnök-vezérigazgatója.

A Microsoft az elnöki látogatással egy időben 30 milliárd dollár értékű brit beruházási programot jelentett be.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök III. Károly brit király társaságában a tiszteletére adott díszvacsorán a windsori kastélyban 2025. szeptember 17-én (Fotó: MTI/AP/PA pool/Yui Mok)