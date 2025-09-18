Műsorújság
Donald Trump, J.D. Vance és több vezető amerikai politikus is ott lesz Charlie Kirk temetésén

Szerző: hirado.hu
2025.09.18. 08:13

| Szerző: hirado.hu
Donald Trump és az alelnök mellett több vezető amerikai politikus is részt vesz majd Charlie Kirk szeptember 21-ei temetésén. A múlt hét szerdán merényletben elhunyt konzervatív aktivistát Arizona államban, Glendale-ben helyezik végső nyugalomra.

A vasárnapi temetésre eddig Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye mellett a következő hivatalos személyek érkezését jelentették be:

  • Donald Trump amerikai elnök,
  • J.D. Vance alelnök,
  • Susie Wiles, az amerikai elnöki hivatal kabinetfőnöke,
  • Marco Rubio külügyminiszter,
  • Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter,
  • Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter,
  • Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója,
  • Donald Trump Jr., az amerikai elnök legidősebb fia,
  • Tucker Carlson, a korábban Orbán Viktort is többször interjúztató riporter,
  • Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese,
  • és Sergio Gor, a Fehér Ház elnöki személyzeti hivatalának igazgatója

A Turning Point USA közleménye végén jelezte, hogy további nevek bejelentése várható a közeljövőben.

Kedden az amerikai kongresszus tagjai már gyertyagyújtással és imával megemlékeztek Charlie Kirkről a Capitoliumban. Emellett több helyen is virrasztást tartottak a merénylet áldozatává vált aktivista emlékére, például a Utah állambeli Provóban.

Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson ellen egyebek mellett gyilkosság minősített esete, igazságszolgáltatás akadályozása és lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény miatt emeltek vádat, továbbá Jeff Gray illetékes utahi ügyész közlése szerint az ügyészség a halálbüntetés kiszabására fog törekedni. Utóbbi végzésnek a lehetőségéről Pam Bondi, az Egyesült Államok igazságügyi minisztere is beszélt, aki elmondta, hogy a halálbüntetés kiszabása nagyon is valós lehetőség Utah államban, hiszen ott még mindig létezik a kivégzőosztag intézménye.

A merényletről azóta egy sokkoló üzenetváltás is nyilvánosságra került Tyler Robinson és transznemű partnere között, amelyben a feltételezett gyilkos lényegében beismeri tettét.

Kiemelt kép: Virrasztást tartanak a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista emlékére gyászolók a Utah állambeli Provóban 2025. szeptember 12-én (Fotó: MTI/AP/Lindsey Wasson) 

temetés Charlie KirkJD Vance Egyesült Államok

