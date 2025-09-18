Donald Trump, J.D. Vance és több vezető amerikai politikus is ott lesz Charlie Kirk temetésén

A vasárnapi temetésre eddig Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye mellett a következő hivatalos személyek érkezését jelentették be:

A Turning Point USA közleménye végén jelezte, hogy további nevek bejelentése várható a közeljövőben.

Pam Bondi leszögezte: a gyűlöletbeszéd, amely átlépi az erőszakkal való fenyegetés határát, nem élvezi az Egyesült Államok alkotmányának szólásszabadságról szóló első kiegészítésének védelmét.

Kedden az amerikai kongresszus tagjai már gyertyagyújtással és imával megemlékeztek Charlie Kirkről a Capitoliumban. Emellett több helyen is virrasztást tartottak a merénylet áldozatává vált aktivista emlékére, például a Utah állambeli Provóban.

Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson ellen egyebek mellett gyilkosság minősített esete, igazságszolgáltatás akadályozása és lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény miatt emeltek vádat, továbbá Jeff Gray illetékes utahi ügyész közlése szerint az ügyészség a halálbüntetés kiszabására fog törekedni. Utóbbi végzésnek a lehetőségéről Pam Bondi, az Egyesült Államok igazságügyi minisztere is beszélt, aki elmondta, hogy a halálbüntetés kiszabása nagyon is valós lehetőség Utah államban, hiszen ott még mindig létezik a kivégzőosztag intézménye.

A merényletről azóta egy sokkoló üzenetváltás is nyilvánosságra került Tyler Robinson és transznemű partnere között, amelyben a feltételezett gyilkos lényegében beismeri tettét.

Kiemelt kép: Virrasztást tartanak a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista emlékére gyászolók a Utah állambeli Provóban 2025. szeptember 12-én (Fotó: MTI/AP/Lindsey Wasson)