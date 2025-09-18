Donald Trump, J.D. Vance és több vezető amerikai politikus is ott lesz Charlie Kirk temetésén

A vasárnapi temetésre eddig Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye mellett a következő hivatalos személyek érkezését jelentették be:
- Donald Trump amerikai elnök,
- J.D. Vance alelnök,
- Susie Wiles, az amerikai elnöki hivatal kabinetfőnöke,
- Marco Rubio külügyminiszter,
- Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter,
- Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter,
- Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója,
- Donald Trump Jr., az amerikai elnök legidősebb fia,
- Tucker Carlson, a korábban Orbán Viktort is többször interjúztató riporter,
- Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese,
- és Sergio Gor, a Fehér Ház elnöki személyzeti hivatalának igazgatója
A Turning Point USA közleménye végén jelezte, hogy további nevek bejelentése várható a közeljövőben.
Kapcsolódó tartalom
Lesújt a Fehér Ház a Charlie Kirk halálát okozó gyűlöletbeszédre: aki a jövőben erőszakra buzdít, azt börtönbe zárhatják
Pam Bondi leszögezte: a gyűlöletbeszéd, amely átlépi az erőszakkal való fenyegetés határát, nem élvezi az Egyesült Államok alkotmányának szólásszabadságról szóló első kiegészítésének védelmét.