Donald Trump: Az antifa egy terrorszervezet, napirenden a törvény

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon közzétett üzenetében bejelentette, hogy „fő terrorszervezetként” kívánja besorolni az Antifa mozgalmat.

„Örömmel tájékoztatom az Egyesült Államok nagy számú patriótáit, hogy az Antifát, ezt a beteges, veszélyes, radikális baloldali katasztrófát, fő terrorista szervezetnek minősítem. Emellett határozottan javasolni fogom, hogy az Antifa finanszírozóit a legszigorúbb jogi normák és eljárások szerint alaposan vizsgálják ki” – írta az amerikai elnök.

Az MTI híradásában emlékeztetett, hogy Donald Trump már első elnöksége idején is felvetette az Antifa terrorszervezetként való besorolását, de a laza szervezeti felépítés miatt ennek jogi megvalósítása akkor is kérdéses volt. Az Egyesült Államokban az Antifa szétszórt ideológiai mozgalom, amelynek nincs világos vezetői vagy hierarchikus struktúrája.

Stephen Miller, Donald Trump helyettes kabinetfőnöke szervezett baloldali kampánynak nevezte az Antifa tevékenységét, amely véleménye szerint hozzájárult Charlie Kirk konzervatív politikai aktivista meggyilkolásához, és az eseményt belső terrortámadásnak minősítette. Elmondása szerint a Trump-kormányzat tervezi, hogy jelentős kormányzati erőforrásokat mozgósít az Antifa felszámolására.

Az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance szintén a baloldali radikalizmus felelősségét hangsúlyozta Charlie Kirk meggyilkolásában, és megerősítette, hogy a „baloldali erőszakot” finanszírozó hálózatot terrorszervezetként kezelik majd.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök az amerikai technológiai cégek vezetőinek rendezett vacsorán a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 4-én (Fotó: MTI/EPA pool/Will Oliver)