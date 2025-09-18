„A mai generáció Kennedy-pillanata” – jelentette ki Charlie Sheen a Kirk-gyilkossággal kapcsolatban

Mint mondta, a merénylet hírére egyből Charlie Kirk családjára gondolt. „Elsőként a gyermekeire gondoltam, akik most apa nélkül maradtak, és a feleségére, aki egy pillanat alatt özveggyé vált. Nem a politikai vagy kulturális következmények jutottak eszembe, hanem a családi tragédia súlya” – fejtette ki Charlie Sheen.

Szerinte szürreális, ami a konzervatív véleményvezérrel történt, azonban nem szabad beleragadni a traumába. „Ha már meg kellett történnie, és bekövetkezett a történelmi pillanat, akkor most már benne vagyunk. De nem maradhatunk itt. Nem állhat meg itt a történet” – magyarázta.

„Ez generációs trauma lesz, és az a kérdés, hogy miként dolgozzuk fel. Ez a mai generáció Kennedy-pillanata”

– jelentette ki a filmsztár, szerinte egy „ilyen sebet nem lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni”.

Kiemelt kép: Charlie Sheen amerikai színész (Fotó: MTI/EPA/AAP/Penny Stephens)