Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

„A mai generáció Kennedy-pillanata” – jelentette ki Charlie Sheen a Kirk-gyilkossággal kapcsolatban

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.09.18. 06:59

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A Két pasi meg egy kicsi sztárja a Piers Morgan Uncensored című műsorban mondta el a véleményét Charlie Kirk meggyilkolásáról, amelyet a Mandiner szemlézett.

Mint mondta, a merénylet hírére egyből Charlie Kirk családjára gondolt. „Elsőként a gyermekeire gondoltam, akik most apa nélkül maradtak, és a feleségére, aki egy pillanat alatt özveggyé vált. Nem a politikai vagy kulturális következmények jutottak eszembe, hanem a családi tragédia súlya” – fejtette ki Charlie Sheen.

Szerinte szürreális, ami a konzervatív véleményvezérrel történt, azonban nem szabad beleragadni a traumába. „Ha már meg kellett történnie, és bekövetkezett a történelmi pillanat, akkor most már benne vagyunk. De nem maradhatunk itt. Nem állhat meg itt a történet” – magyarázta.

„Ez generációs trauma lesz, és az a kérdés, hogy miként dolgozzuk fel. Ez a mai generáció Kennedy-pillanata”

– jelentette ki a filmsztár, szerinte egy „ilyen sebet nem lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni”.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Charlie Sheen amerikai színész (Fotó: MTI/EPA/AAP/Penny Stephens)

politikai merénylet Charlie Kirk Egyesült Államok

Ajánljuk még

 