Vádat emeltek a Charlie Kirk-gyilkosság gyanúsítottja ellen, halálbüntetést fognak kérni Tyler Robinsonra

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.17. 06:37

| Szerző: hirado.hu
Egyebek mellett gyilkosság minősített esete, igazságszolgáltatás akadályozása és lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény miatt emeltek vádat kedden a Charlie Kirk elleni halálos merénylet gyanúsítottja, Tyler Robinson ellen az amerikai Utah államban.

A hét vádpontot tartalmazó vádiratot Jeff Gray illetékes utahi ügyész olvasta fel. Súlyosbító tényezőként értékelte azt, hogy a 22 éves Robinson a konzervatív aktivistát politikai nézetei miatt szemelte ki, és tettét abban a tudatban követte el, hogy gyermekek is jelen voltak azon a vitafórumon, amelyet Charlie Kirk a hallgatók számára tartott szeptember 10-én Orem városban a Utah Valley Egyetemen, ahol a halálos lövés érte.

Gray mindemellett utalt a terhelő bizonyítékokra is, így például a DNS-nyomokra a gyilkossághoz használt fegyver ravaszán, valamint a megfigyelőkamerák felvételeire. Közölte azt is, hogy az ügyészség a halálbüntetés kiszabására fog törekedni.

„Charlie Kirk meggyilkolása egy amerikai tragédia”

– hangsúlyozta az ügyész.

Utah törvényei lehetővé teszik a súlyos bűncselekmények esetében a halálbüntetést.

Kiemelt kép: Az MSNBC amerikai tévécsatorna felvételei Tyler Robinsonról, a Charlie Kirk amerikai véleményvezér meggyilkolásának vádlottjáról (Fotó: AFP/Patrick T. Fallon)

