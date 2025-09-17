Üdülőövezetben ólálkodó farkas támadt egy Görögországban nyaraló kislányra

Görögország északi részén keresnek egy fiatal farkast, miután támadás ért egy nyaraló külföldi kislányt – közölte kedden Jászon Bantiosz, a Callisto nevű állatvédő szervezet szóvivője az ERT közszolgálati televíziónak nyilatkozva.

Bantiosz szerint a farkas pénteken sebesítette meg a gyereket Néosz Marmarasz üdülőhely közelében a Halkidiki félszigeten. Mint mondta, egy fiatal állatról lehet szó, amely elvesztette ösztönös félelmét az embertől.

A görög ANA hírügynökség szerint

a farkas megkarmolta és meg is harapta a gyereket,

végül a kislány anyjának sikerült elkergetnie a vadállatot. A szerbiai család Görögországban nyaralt, a gyermek a fakastámadás következtében nem sérült meg súlyosan.

Bantiosz közölte, hogy szervezete a térségben megfigyelőkamerákat állított fel a farkas fellelésére. Mint mondta, kapcsolatban állnak a hatóságokkal, hogy tisztázzák az állat sorsát.

„Azt tanácsoljuk az embereknek Néosz Marmaraszban, hogy

a sötétség beállta után és a kora reggeli órákban ne járkáljanak a szabadban gyerekekkel, vagy kutyákkal”

– hívta fel a figyelmet Bantiosz.

Állatvédők szerint a félszigethez közeli hegységekben nemcsak farkasok, hanem sakálok is élnek. A közelmúltban farkasokat észleltek az Athénhoz közeli Parnasszosz-hegyen és a Peloponnészosz félsziget középső részén is.

Feltűnésük a fővároshoz közel aggasztja a helyi hatóságokat, és a vadállatok áttelepítését szorgalmazzák, de ezt szakértők ellenzik.

