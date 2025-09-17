Salis-párti balos politikus felháborodást keltő kijelentése Genovában: „Egyszer már felakasztottunk titeket”

Heves szóváltás és politikai botrány robbant ki a genovai városi tanácsban, miután a jobboldali képviselők egy perc néma csenddel tisztelegtek Charlie Kirk amerikai aktivista emléke előtt, akit szeptember 10-én gyilkoltak meg. Az emlékezés pillanata a politikai erőszak elleni közös kiállás lehetett volna, ám a baloldali képviselők tiltakozása miatt éles konfliktus alakult ki – írja az il Giornale.

A jobboldali kisebbség a megemlékezés után táblákat emelt a magasba „Prove me wrong” azaz „Bizonyítsd, hogy tévedek” felirattal, amely a 32 éves, merényletben meghalt aktivista ismert szlogenje volt. Erre Filippo Bruzzone, a Salis-lista tanácsnok illegitimnek nevezte az akciót, és jelezte, hogy ezért a felelősséget viselniük kell.

A kezdeményezést Alessandra Bianchi, a Fratelli d’Italia tanácsnoka vette védelmébe, aki azt mondta:

„Azon aggódjanak inkább, mi volt arra a golyóra írva, ti pedig úgy jöttetek ide, hogy a Bella ciaót énekeltétek.”

Ekkor hangzott el a legvitatottabb kijelentés: Claudio Chiarotti, a Demokrata Párt tanácsnoka mikrofon nélkül, de az ülés hivatalos hangfelvételén hallhatóan odaszólt kollégájának:

„Ne beszélj hülyeségeket, egyszer már felakasztottunk titeket a lábatoknál.”

A kijelentés – amely utalás volt arra, hogy olasz partizánok az általuk kivégzett Benito Mussolini holtestét fejjel lefelé fölakasztva tették közszemlére Milánó egyik terén – olaj volt a tűzre, tovább szítva az indulatokat és országos visszhangot kiváltva. Az ügy súlyosan beárnyékolta a genovai tanács ülését, amely eredetileg a politikai erőszak elutasításáról szólt volna.

Az olasz Salis-lista és Ilaria Salis

Ilaria Salis olasz antifasiszta aktivistát 2023 februárjában tartóztatták le Budapesten, miután a hatóságok azzal vádolták, hogy társaival szélsőjobboldali szimpatizánsokat támadott meg a Becsület napja elnevezésű rendezvényen. A magyar ügyészség súlyos testi sértés kísérletével és szervezett bűncselekményben való részvétellel gyanúsította meg, ami hosszú börtönbüntetést vonhat maga után. Az ügy nemzetközi figyelmet kapott, Olaszországban pedig a jogállamiság kérdését állította a politikai viták középpontjába.

2024 májusában a bíróság házi őrizetbe helyezte Salist Budapesten, majd júniusban az olasz Zöldek és Baloldal Szövetsége listájáról megválasztották az Európai Parlament képviselőjévé.

Ez automatikusan mentelmi jogot biztosított számára, így szabadon távozhatott a házi őrizetből.

A magyar hatóságok azonban hivatalosan kezdeményezték az Európai Parlamentnél a mentelmi jogának felfüggesztését, hogy folytathassák a büntetőeljárást, erről az Európai Parlament jogi bizottsága jövő héten szavazhat.

Kiemelt kép: A genovai városi tanács ülése – Forrás: X