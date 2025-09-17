Oroszországgal szembeni további szankciókról egyeztetett Donald Trump és Ursula von der Leyen

Az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásáról egyeztetett az Európai Bizottság elnöke és az amerikai elnök – erről az uniós bizottság elnöke számolt be közösségi oldalán szerda hajnalban.

Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta, jó megbeszélést folytatott az amerikai elnökkel arról, hogy a felek további intézkedésekkel fokozzák közös erőfeszítéseiket az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozására.

Arról tájékoztatott, hogy az Európai Bizottság hamarosan bemutatja az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett, immár 19. szankciós csomagját, amely – mint részletezte – a kriptovalutákat, a bankokat és az energiapiacot célozza meg.

I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures. The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy. Russia’s war economy, sustained by revenues… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025

Az orosz gazdaságot érintő szankciók bevezetésének fontosságát indokolva Ursula von der Leyen úgy fogalmazott:

„Oroszország háborús gazdasága finanszírozza az ukrajnai vérontást, amelyet a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartanak fenn.”

Ennek felszámolása érdekében az Európai Bizottság javasolni fogja az orosz fosszilis energiaimport fokozatos kivezetésének felgyorsítását – tette hozzá bejegyzésében a brüsszeli végrehajtó testület elnöke.

Kapcsolódó tartalom Ideiglenesen elhalasztották az újabb oroszellenes szankciókat A nemzetközi lapok Magyarország és Szlovákia ellenállásáról írnak.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Jacquelyn Martin)