Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz-ukrán háború

Oroszországgal szembeni további szankciókról egyeztetett Donald Trump és Ursula von der Leyen

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.17. 13:36

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásáról egyeztetett az Európai Bizottság elnöke és az amerikai elnök – erről az uniós bizottság elnöke számolt be közösségi oldalán szerda hajnalban.

Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta, jó megbeszélést folytatott az amerikai elnökkel arról, hogy a felek további intézkedésekkel fokozzák közös erőfeszítéseiket az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozására.

Arról tájékoztatott, hogy az Európai Bizottság hamarosan bemutatja az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett, immár 19. szankciós csomagját, amely – mint részletezte – a kriptovalutákat, a bankokat és az energiapiacot célozza meg.

Az orosz gazdaságot érintő szankciók bevezetésének fontosságát indokolva Ursula von der Leyen úgy fogalmazott:

„Oroszország háborús gazdasága finanszírozza az ukrajnai vérontást, amelyet a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartanak fenn.”

Ennek felszámolása érdekében az Európai Bizottság javasolni fogja az orosz fosszilis energiaimport fokozatos kivezetésének felgyorsítását – tette hozzá bejegyzésében a brüsszeli végrehajtó testület elnöke.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Jacquelyn Martin)

Európai Bizottságorosz-ukrán háborúszankció Donald TrumpUrsula von der Leyen Oroszország

Ajánljuk még

 