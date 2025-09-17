Oroszországgal szembeni további szankciókról egyeztetett Donald Trump és Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta, jó megbeszélést folytatott az amerikai elnökkel arról, hogy a felek további intézkedésekkel fokozzák közös erőfeszítéseiket az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozására.
Arról tájékoztatott, hogy az Európai Bizottság hamarosan bemutatja az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett, immár 19. szankciós csomagját, amely – mint részletezte – a kriptovalutákat, a bankokat és az energiapiacot célozza meg.
Az orosz gazdaságot érintő szankciók bevezetésének fontosságát indokolva Ursula von der Leyen úgy fogalmazott:
„Oroszország háborús gazdasága finanszírozza az ukrajnai vérontást, amelyet a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartanak fenn.”
Ennek felszámolása érdekében az Európai Bizottság javasolni fogja az orosz fosszilis energiaimport fokozatos kivezetésének felgyorsítását – tette hozzá bejegyzésében a brüsszeli végrehajtó testület elnöke.
Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Jacquelyn Martin)