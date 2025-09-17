Lövések dördültek el Bécsben az éjjel, két ember meghalt

Lövések miatt nagy rendőrségi művelet zajlott kedden este Bécs Leopoldstadt nevű kerületében, a Vorgartenstrasse utcában, legalább két ember életét vesztette – közölték az osztrák hatóságok az APA helyi hírügynökség megkeresésére.

A rendőrség szerint lövések dördültek el egy lakásban és az utcán is.

A nyomozás első információi szerint egy párkapcsolati vita állhat a háttérben.

Az APA helyszíni szemléje szerint a hatóságok paravánt emeltek a bűncselekmény közelében egy mellékutcában. Az egyik halott a feltételezett elkövető lehet, aki megpróbált elmenekülni a rendőrök elől. Egy nő holttestét pedig egy lakásban találták meg.

Julia Schick rendőrségi szóvivő azt mondta kedd este, hogy nem áll fenn többé veszély a lakosság számára. „Megfelelő erőkkel vagyunk jelen a helyszínen és tisztázzuk a helyzetet. Kérjük kerüljék el a térséget, forgalmi korlátozások lehetnek” – írta az osztrák rendőrség az X-en.

Egy fiatal férfit és egy fiatal nőt lőtt sebek miatt kórházba szállítottak – ismertette Christoph Mierau, a Bécsi Egészségügyi Szövetség szóvivője. Két további kiskorú családtagnak nem esett bántódása.

A sajtóban közölték, egy szerb családban történt a lövöldözés – a rendőrökre is tüzet nyitott a támadó

Az osztrák Kronen Zeitung szerdán már azt írta, hogy a kedd este 8 óra körül történt lövöldözésben meghalt emberek

egy 44 éves szerb származású férfi – ő volt a támadó – és egy szintén 44 éves nő – a felesége – voltak.

Az egyik szemtanú azt monda a Kronen Zeitungnak, hogy hét lövést számolt össze, amikor a lövöldözés elkezdődött. A lap szerint a szerb férfi később tűzharcot folytatott a helyszínre érkező rendőrökkel is, miközben megpróbált elmenekülni. Később holtan találták meg az autójában, fejlövéssel (vagyis feltételezhetően öngyilkos lett) és a fegyverét is megtalálták mellette.

A fiatal nőt a lap a férfi 24 éves lányaként azonosította, aki súlyosan megsérült, mivel a fején találta el a golyó, állapota kritikus – azt nem közölték, hogy a sérült fiatal férfi pontosan milyen kapcsolatban állt a családdal, de nem zárták ki, hogy a fiatal nő párja lehet.

Az osztrák nyomozók az eddigi adatok alapján úgy vélik, hogy az eset hátterében egy családi vita állhatott: a lövöldözés előtt ugyanis a fültanúk veszekedés hangját hallották a szerb család lakásából.

